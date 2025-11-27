Pjevač iznenada preminuo u zagrljaju supruge: Objavila je emotivnu poruku

Albanski pop pjevač Shpat Kasapi (40), jedan od najprepoznatljivijih izvođača na glazbenoj sceni Albanije i Kosova, preminuo je nakon iznenadnog srčanog zastoja tijekom boravka u Italiji. Shpatu, koji prema dosadašnjim informacijama nije imao dijagnosticirane zdravstvene probleme, pozlilo je u talijanskom gradu Monzi, gdje je s obitelji boravio zbog liječničkih konzultacija za njihovo dijete, prenosi Daily Star.

Njegova supruga Selvije Jao, koja se s njim vjenčala 2021. godine, bila je uz njega u posljednjim trenucima.

Potresna poruka neutješne supruge

Nakon tragedije, Selvije se oglasila na Instagramu i objavila emotivnu poruku koja je dirnula javnost. U njoj je otkrila da je Shpat preminuo u njezinu zagrljaju te da se i dalje nada da će se probuditi iz, kako je napisala, “noćne more”.

"Umro si mi na rukama. Koliko smo bili bliski, koliko smo se trudili čuvati našu privatnost. Ostavio si nas ovdje same, bez tebe", napisala je te dodala da joj je govorio kako će je voljeti "dok ih smrt ne rastavi".

"Nadam se da ću te sresti na nebu… Jedva čekam probuditi se iz ove noćne more i pronaći te opet ovdje s nama", poručila je shrvana supruga.

Glazbena karijera koju je publika obožavala

Shpat Kasapi karijeru je započeo početkom 2000-ih, brzo postavši jedno od najomiljenijih imena na albanskoj i kosovskoj estradi. Tijekom više od dva desetljeća objavio je niz hitova, među kojima su “Ajo Me Mungon”, “Valle Kosovare”, “Dashni pa limit” i “Aroma e saj”.

Prije braka sa Selvijom, u medijima se spominjala njegova veza s Aferditom Dreshaj, tadašnjom Miss Kosova 2011. godine.

Obitelj ostala bez odgovora

Par je živio u Tirani i zajedno su odgajali sina Roela. Razlog zbog kojeg su otputovali u Italiju zbog liječničkog savjeta za dijete nije objavljen.

Shpatov prerani odlazak potresao je regionalnu glazbenu scenu, a brojne kolege i obožavatelji upućuju izraze sućuti obitelji.

