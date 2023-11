Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe Halid Bešlić (70) je za 24sata komentirao kupnju kuće u Hrvatskoj.

"Kupio sam parcelu od prijatelja odnosno njegove kćeri, koja ima firmu i ona gradi kompleks od 12 kuća. Sve je kupljeno već s građevinskom dozvolom. To neće biti ekstra luksuzna vila nego kuća od 170 kvadrata. Svakako ću imati bazen pred kućom. Vjerujem da će biti gotova iduće godine, ne znam hoću li uspjeti do ljeta. Vidjet ćemo. Odlučio sam se za to mjesto zbog mira, ljepote i blizine Sarajevu."

Prošle godine je kupio to zemljište u općini Drače na poluotoku Pelješcu. Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren još 16. kolovoza 2022. godine, a dokumenti za uknjiženje zaprimljeni su 23. siječnja ove godine, navodi se u vlasničkom listu.

Foto: Armin Durgut/Pixsell

Ugrađena mu dva stenta

"Stent je ustvari rutinska operacija. Imao bih problem da sam imao udar, ali simptomi su bili takvi da sam otišao doktoru kojeg poznajem i on je odmah vidio da sam imao veliko začepljenje arterije srčane, odmah na stol, stent i to je to. Gledaš onaj ekran, njih dvojica su bili oba moji prijatelji, rekao sam ne dajte me. Oni se smiju", rekao je Bešlić prošle godine.

Nakon zahvata je unajmio kuću u pelješkim Dračama.

"Na tom prostoru bageri rade na veliko. Gradi se nešto. Vidim vam to s prozora. Čuju se radovi, ali ne smeta. Neka gradi. Svatko tko plati ima pravo raditi što hoće", rekli su mještani za 24sata.

Halid Bešlić

