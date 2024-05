Baby Lasagna koji je na ovogodišnjem Eurosongu Hrvatsku predstavio s pjesmom "Rim Tim Tagi Dim" , prije ovog hita objavio je dvije druge pjesme.

Na Instagram priči glazbenik se pohvalio da je pjesma "Don't hate yourself, but don't love yourself too much" koju je objavio sredinom prosinca 2023. godine na YouTubeu prešla milijun pregleda.

"Ova pjesma je prešla milijun pregleda, hvala vam", napisao je.

Foto: Instagram

Također, spomenuo je i pjesmu "IG BOI", koju je objavio na kraju listopada prošle godine.

"I IG Boi se dobro drži, ali uvijek mi je bilo žao ove pjesme. Mislim da nikad nije dobila priliku da zasija kako zaslužuje", zaključio je.

Foto: Instagram

Obožavatelji su s obje pjesme oduševljeni, a svoje oduševljenje javno su pokazali u komentarima.

"Kakav talent! Zar je moguće da Hrvatska nije ni primijetila ovakav dijamant. Ovaj tip će napraviti svjetsku priču! Kakav talent, ovo je nevjerojatno", "Hvala Euroviziji jer mi je otkrila ovog posebnog dečka", "Pokazao si što može napraviti introvertirana i sramežljiva osoba. Evo još jednog razloga zašto su te ljudi ovako brzo zavoljeli", pisali su zadovoljni fanovi.

