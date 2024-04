Romantičan odnos američke pjevačice Pink (44) i njezinog supruga Careya Harta (48) je tijekom godina imao svojih uspona i padova. Razdvojili su se čak dva puta, a poznato je da su se sada ponovno vratili jedno drugome. Njihov novi početak pjevačica pripisuje odlasku na bračno savjetovanje.

Tijekom vikenda, Pink je na Instagramu sudjelovala u intervju uživo s terapeutkinjom Vanessom Inn koja je za pjevačicu i njezinog supruga radila individualnu terapiju i bračno savjetovanje.

"Ljudi su mi dosta s**ali zbog toga što smo Carey i ja s Vanessom bili na savjetovanju za parove. To je jedini razlog zašto smo još uvijek zajedno. Znate, mislim da partneri nakon dugo vremena, samo razgovaraju. Ne mogu reći da je to stvar toga što ste muškarac ili žena. Ne, mislim da je to stvar partnera. Supružnika. Jednostavno govorite dva različita jezika", rekla je pjevačica tijekom njihovog razgovora.

Muškarci su s Marsa, žene su s Venere

Pink je rekla da je ljepota razgovora s osobom poput Vanesse u tome što terapeut sluša obje strane priče, pa tako može biti glas razuma kada se parovi naprosto ne razumiju. Odnosno, kada ne znaju što je onaj prvi htio reći. Baš kao da svaki od njih govori nekim drugim jezikom.

"Bez Vanesse koja mi je objašnjavala zadnjih 18 godina što je htio reći, mislim da ne bismo bili zajedno", otkrila je Pink koja se potom osvrnula na generalnu problematiku u održavanju odnosa.

"Jednostavno ne bismo, jer nas kao djecu nisu učili kako imati odnose, kako se slagati s ljudima. Mislim da je ovo što se trenutno događa u našoj zemlji savršen je primjer toga. Ne znamo kako voljeti, ne znamo kako se slagati, ne znamo komunicirati."

Pink i Carey Hart

Podsjetimo, Pink i Hart su u braku od 2006. godine, a u tom su periodu imali dvije pauze koje su bile duge gotovo godinu dana.

"Postoje trenuci u kojima gledam Harta i mislim si, 'on je najpromišljeniji, najlogičniji, konstantan, poput stijene. On je dobar čovjek i dobar otac, baš onakav otac kakav sam i mislila da će biti. U drugom trenutku ću ga pogledati i samo otići, a sve zbog misli, "Nikad mi se nisi sviđao. Ne postoji ništa što mi se sviđa kod tebe. Nemamo ništa zajedničko. Ne sviđa mi se ništa od s*anja koje ti voliš. Ne želim te više nikad vidjeti". Dva tjedna kasnije, stvari su opet super", rekla je Pink u intervjuu za The Guardian 2017., u kojem je priznala da je monogamija posao.

