Nakon gotovo 30 godina i albuma "The Division Bell", legendarni britanski bend vratio se s novim materijalom. Riječ je o pjesmi "Hey Hey Rise Up" koja je snimljena prošlog četvrtka, 30. ožujka. Davidu Gilmouru i Nicku Masonu pridružio se dugogodišnji basist Pink Floyda Guy Pratt te Nitin Sawhney na klavijaturi. Sama pjesma sadrži odlične vokale Andriya Khlyvnyuka iz ukrajinskog benda Boombox. Andriy je objavio snimku na Instagramu kako pjeva staru ukrajinsku bojnu pjesmu iz prvog svjetskog rata na kijevskom trgu Sofiyskaya. Zadnji stih te pjesme preveden na engleski je "Hey Hey Rise Up" te je tako i nazvan singl Pink Floyda.

David Gilmour koji sam ima ukrajinsku snahu i unuke kaže: "Mi, kao i mnogi drugi, osjećamo bijes i frustraciju zbog ovog zlog čina invazije i ubojstva na samostalnu, mirnu i demokratsku državu od strane jedne od najvećih svjetskih sila".

Gilmour je također objasnio i kako je upoznao Andriya te bend Boombox: " U 2015. sam ima gažu u Koku u Londonu kao znak podrške Bjeruskom Slobodnom Kazalištu čiji su članovi bili pritvoreni. Osim nas svirali su Pussy Riot te ukrajinski bend Boombox. Trebali su imati svoj set, međutim njihov pjevač Andriy je imao problema s vizom pa je ostatak benda svirao sa mnom tijekom mog seta te smo posvetili "Wish You Were Here" Andriyu. Nedavno sam čuo kako je Andriy s bendom prekinuo američku turneju te se vratio u Ukrajinu kako bi se pridružio kopnenim snagama. Onda sam vidio nevjerojatan snimak na Instagramu gdje stoji na trgu u Kijevu ispred predivne crkve sa zlatnom kupolom i pjeva u tišini grada bez prometnih gužva ili pozadinske buke. Bio je to iznimno moćan trenutak koji me natjerao da ga prenesem u glazbu".

Dok je pisao glazbu za pjesmu, David Gilmour je također imao priliku i porazgovarati s Andriyem iz njegovog bolničkog kreveta gdje se oporavljao od ozljede šrapnelom. "Pustio sam mu djelić pjesme putem telefona i dao mi je svoj blagoslov. Obojica se nadamo da ćemo nešto raditi i uživo u budućnosti."

Gilmour se također nada da će pjesma naići na širu javnu podršku i publicitet kako bi mogli sakupiti sredstva za humanitarne udruge i podići moral. Pjesmom žele istaknutu svoju podršku Ukrajini i pokazati kako većina svijeta misli da je apsolutno pogrešno da svjetska velesila napadne neovisnu demokratsku državu kakvom je Ukrajina postala.

Singl "Hey Hey Rise Up" također prati i spot koji je snimio priznati redatelj Mat Whitecross te je snimljen istoga dana kada i pjesma u zajedničkoj kolibi benda. Set je složen u jednome danu te se u pozadini prikazuje Andriy koji pjeva dok bend s vokalistom svira i pjeva. Autor naslovnice singla je kubanski umjetnik Yosan Leon te je direktna referenca na ženu koja je dijelila sjemenke suncokreta ruskim vojnicima kako bi mogle izrasti kada oni poginu.