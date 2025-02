Petra Meštrić otkriva: 'Valentinovo i Nova godina mi znaju biti posebno tužni'

Petra Meštrić (30), poznata influencerica i liječnica iz Zagreba, ovih je dana na svom Instagramu objavila video koji je nasmijao mnoge. U njemu je napisala kako će Valentinovo provesti čuvajući djecu parovima koji nemaju vremena za provesti vrijeme sami za Valentinovo. Ovaj simpatičan i originalan prijedlog za "Valentinovo paket" brzo je privukao pažnju, a Petra je u intervjuu za Net.hr otkrila više o toj neobičnoj, ali i korisnoj ideji. Osim toga otkrila je kako ona doživljava Valentinovo kao solo osoba, te kako planira provesti taj dan.

Petra, na Instagramu ste objavili video u kojem šalite da ćete čuvati djecu parovima na Valentinovo.Vaš video je nasmijao mnoge! Planirate li možda u budućnosti usluge čuvanja djece ponuditi kao "Valentinovo paket" za sve one koji nemaju dejt?

Paa, još bi mi jedan posao dobro došao uz ovo sve što radim. Šalim se, naravno. Ideja je jako dobra, čak mislim da već postoji nešto slično na našem tržištu. Prihvatljive cijene i dostupnost teta čuvalica na taj dan sigurno bi značile mnogim parovima. U razgovoru s poznanicima koji imaju djecu, često sam čula komentare: “Voljela bih da mi netko može malo pričuvati bebu da operem kosu, da se naspavam, popijem kavu u miru…” Mnoge od njih godinama nisu bile na solo dejtu sa svojim partnerima. Konkretno, sjećam se primjera svojih roditelja. Kad smo brat i ja bili mali, oni nisu nigdje išli solo, već su nas svugdje “vukli” sa sobom. Sjećam se da smo s njima išli na večere za Valentinovo, godišnjice i druge posebne datume. Iako je to jako lijepo iskustvo za djecu (ja se i dan danas sjećam), smatram da je za mladi par bitno da imaju neko vrijeme samo za sebe. Od kad sam stavila video na mreže, doslovno je eksplodirao. Mnogo žena pohvaljuje tu ideju i same bi voljele da im netko pričuva djecu jer, kako kažu, godinama nisu izašle same sa partnerom.

Šalu na stranu, ali svi znamo da Valentinovo može biti težak dan za one koji su solo. Kako inače volite provoditi taj dan kad nemate planove? Možda se krije neka tajna?

Ne želim skrivati da mi jako teško padaju svi ti datumi – i Valentinovo, Nova godina, Dan žena, rođendan... Valentinovo i Nova godina mi znaju biti posebno tužni. Nekako se gotovo uvijek pogodi da za te datume budem solo. Tuga je normalna ljudska emocija kojoj se ne trebamo sramiti, kao ni usamljenost. Inače mi se rijetko javljaju te emocije, ali baš oko ta dva datuma budu izražene. Znam da postoje ljudi koji nemaju krov nad glavom, bolesni su, izgubili su nekog bližnjeg… i to je prava tuga, a ne ovo naše što nemamo dejt za Valentinovo ili nismo dobili poklon koji smo zamislili. Moj najbolji savjet je natrpati se poslom i jednostavno čekati da taj dan prođe. Neki ljudi ga vole provoditi u krugu prijatelja i drugih bliskih osoba. Kako je većina mojih bliskih osoba u vezama, mislim da ću se odlučiti za ovu prvu, provjerenu opciju. A to će vjerojatno ove godine biti babysitting i to volontiranje.

Vidim da ste ozbiljni u vezi svog poslovnog planiranja. Koliko je vaše „poduzetništvo“ u čuvanju djece zapravo privuklo pažnje na Instagramu? Mislite li da bi mogli pokrenuti "Petra’s Valentine Care" servis?

Jako puno pažnje je privuklo. Mnogo žena je oduševljeno ovom idejom. Hvale je iz cijele Hrvatske. Možda u budućnosti, trenutno mi je to veliki poduhvat, ali nikad se ne zna. Na kraju ću ipak čuvati prijateljičine klince.

Valentinovo je poznato po tome da se svi pitaju tko ima najljepši poklon ili savršen dejt, a vi ste uzeli potpuno drugačiji pristup! Ako bi mogli zamišljati najbolji "Valentinovo deal" za sebe, što bi to bilo?

Ako se ne možeš natjecati, okreni igru. Šalim se. Iako, kao i svaka žena, volim vidjeti svo to blještavilo za Valentinovo, ipak mislim da to nije bit tog dana. Smisao Valentinova je obilježavanje ljubavi i međusobne povezanosti između ljudi. To je dan kada se izražavaju osjećaji ljubavi, poštovanja i zahvalnosti prema partnerima, prijateljima i voljenima. Iako je komercijalizirano, u svojoj biti Valentinovo poziva ljude da cijene one koje vole i da pokažu koliko im znače. Ovom gestom željela sam ukazati koliko nekim ženama, majkama, čak i jedna sitnica kao što je solo dejt s njihovim mužem, puno znači. Citirala bih jednu gospođu koja mi se javila, ona kaže: “Voljela bih da ste blizu mene da pričuvate moja tri mališana, ne bih išla na nikakve večere s mužem, samo bih voljela da se sat vremena u miru provozam autom i razgovaramo, znate, već dugo nismo razgovarali u miru.” Ovo me zaista dirnulo. Javila mi se i jedna majka koja je rodila sa 16. Ima petero djece. Ne sjeća se kad je izašla sama s mužem ili općenito negdje u restoran.

S obzirom na vaše šale, možete li nam reći koji je najsmješniji "Valentinovo trenutak" koji ste ikada doživjeli, bilo s partnerom ili prijateljima?

Ma joj, mogla bih ja tu bacati šale iz rukava do sutra. Ali primijetila sam da je moj (ne)smisao za humor često “too much” za većinu ljudi. Jednostavno ne razumiju ili ne podržavaju taj način zezancije, ili ne poznaju mene pa to shvate u krivom kontekstu, ili se osjećaju prozvanima, a ne bi trebali. Jedne godine napravila sam strogu zezanciju kako se “iznajmljujem” za Valentinovo. Osmislila sam doslovno cjenik. I iako tamo nije bilo navedeno ništa više od držanja za ruku, posjeta njegovim roditeljima uz priču da sam odvjetnica, policajka, deranja ispred njegove kuće da ga volim i slično, ljudi su to jako negativno prihvatili i baš su bili ružni komentari. Dok je jedan muškarac u Americi postavio sličan oglas s puno gorim detaljima (uključeno ljubljenje) i pokupio ovacije. Isto tako, ja sam to stavila u neke grupe na Facebooku s ciljem da nasmijem ljude. To je napravio i jedan muškarac i njegovu su objavu svi shvatili kao zezanciju, a moju su dočekali “na noževe”. To me zaista šokiralo i povrijedilo jer ako si muškarac u Hrvatskoj, možeš se zezati bez problema na račun svega, a ako si žena, iste stvari ti se ne opraštaju. Ne mogu se pomiriti s tim.

Budući da ćete 14. veljače biti solo, koji je vaš plan za opuštanje? Možda binge-watching omiljenih serija, pizza i vino?

Bit će mi turbo zauzet dan i baš sam sretna zbog toga. Mislim da se neću ni sjetiti da je Valentinovo. Ujutro sam na poslu u ambulanti, pa ću otići pričuvati klince od frendice da može izaći s mužem na dejt. Navečer moram krenuti na put jer u subotu imam jedan event u inozemstvu.

Valentinovo je dan ljubavi, a vaš video definitivno pokazuje da se i u samoći možete zabaviti i smijati. Koja je vaša poruka svim "solo" osobama na Valentinovo?

Valentinovo nije samo o ljubavi prema drugima, već i o ljubavi prema sebi. Ovaj dan može biti prilika da se posvetite sebi, radite ono što volite, uživate u društvu svojih prijatelja, obitelji ili jednostavno u tišini sami sa sobom. Ljubav je mnogo šira od veze s nekim – ona uključuje i poštovanje i brigu o sebi. Sjetite se da ste već “cijeli paket” i vrijedni ljubavi, baš onakvi kakvi jeste! I zapamtite, možda je bolje biti sam sa sobom nego u društvu osoba uz koje se i dalje osjećate sami.

