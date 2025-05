Petra Meštrić iskreno o karijeri i novoj ljubavi: 'Naša priča nije pisana po pravilima'

Liječnica Petra Meštrić, poznata brojnim gledateljima kao bivša kandidatkinja RTL-ova showa "Brak na prvu", danas slavi 31. rođendan! Simpatična reality zvijezda nerijetko dospijeva u središte medijske pozornosti zbog duhovitih objava i atraktivnih fotografija te je sada zaintrigirala mnoge fotografiravši se pored luksuznog automobila. Poznata je liječnica pratiteljima otkrila da je riječ o rođendanskom poklonu koji joj je darovao njen novi partner, a nama je rekla nešto više o tome kako će provesti svoj rođendanski dan. Također, otkrila nam je boji li se starenja, što bi još htjela postići, ali i na koji ju je način njen novi partner pridobio.

Kako ćete ove godine proslaviti rođendan i tko će vam praviti društvo?

Ove godine biram mir. Bit će to dan s obitelji. Prošle godine sam imala prekrasnu veliku proslavu s mojim dragim prijateljima, prvi baš veliki rođendanski party u životu. Ove godine ćemo malo umjerenije.

Mnogi kažu da s godinama dolazi i pokoji strah od starenja. Bojite li se starenja ili ga doživljavate kao nešto lijepo?

Ne bojim se starenja – bojim se propuštanja života zbog straha. Godine su mi donijele hrabrost da budem svoja, jasnoću da prepoznam što mi ne treba, a što ne i snagu da ostanem vjerna sebi, čak i kad je teško. U mojoj profesiji, svaki dan gledam koliko je vrijeme dragocjeno. I zato mi svaka nova godina nije prijetnja, nego dar. Žena ne stari kad navrši određeni broj godina – nego kad prestane sanjati. A ja tek počinjem.

Jeste li ponosni na sve što ste dosad ostvarili i postoji li još nešto što biste voljeli ostvariti u bliskoj budućnosti?

Ponosna sam, ali nisam gotova. Ono što sam dosad ostvarila rezultat je discipline, rada i vjere u sebe – čak i kad su drugi sumnjali. Medicina me naučila strpljenju, a mediji hrabrosti. Ali imam još puno toga za dati. U bliskoj budućnosti želim spojiti svoje znanje i platformu koju imam, najviše zbog društvenih mreža. Cilj mi je stvoriti prostor gdje će se moći dobiti provjerena i sigurna informacija oko tema, koje najčešće pitate Google ili u posljednje vrijeme Chat GPT. Nisam još sigurna koji ću medij koristiti, hoće li to biti televizija, knjiga ili društvene mreže, ili kroz projekte koje već radim. To mi je na neki način želja za rođendan - da definiram taj "sljedeći korak" kako bi dala svoj maksimum za platformu koju sam stvorila i pratitelje koje imam.

Jeste li si ove godine sami poklonili nešto što ste dugo priželjkivali?

Jesam – poklonila sam si mir s odlukama koje sam donijela.

Spomenuli ste da vam je partner za rođendan poklonio automobil, što je mnoge iznenadilo s obzirom na to da ste kratko zajedno. Mislite li da je takav dar možda malo neuobičajen za početak veze?

Možda je neuobičajen, ali naša priča nije pisana po pravilima. Ljudi često mjere odnose po vremenu, a ja vjerujem da je dubina važnija od trajanja. Automobil je lijep dar, ali ono što mi je uistinu važno jest pažnja, podrška i način na koji me vidi – bez filtera. On nije kupio moju pažnju, već ju je zaslužio. Darovi ne definiraju odnos, ali mogu biti simbol povjerenja. A mi smo si odlučili vjerovati, iako smo još na početku.

Čime vas je vaš partner osvojio i što vas je najviše privuklo kod njega?

Osvojio me mirnoćom. Nije me pokušao impresionirati riječima, već je to učinio djelima. Privukla me njegova tiha snaga, osjećaj sigurnosti.

