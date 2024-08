Petra Kurtela o izazovima na Dolomitima: 'Relja je plakao na usponu, a na vrhu...'

Glumica Petra Kurtela (41) već je ranije pokazala svoju ljubav prema prirodi i planinama, a nedavno je s obitelji obišla Dolomite u Italiji, čime se pohvalila na društvenim mrežama. Za Net.hr progovorila je o tom putovanju, o svom sinu Relji te o prijašnjim planinarskim avanturama na koje se bila uputila.

Prošle je godine prvi put posjetila Dolomite, a toliko ju je oduševila ljepota tih planina da je poželjela ponoviti posjet. Otkrila je što ju je još impresioniralo.

"Ljepota prirode. Ovo je druga godina zaredom da ljetujemo u Dolomitima i mislim da se nikada neću zasititi pogleda na te veličanstvene planine. Osim toga, talijanska kuhinja mi je najdraža na svijetu, tako da uživam u potpunosti", rekla nam je.

S obzirom na vrlo strmo i zahtjevne staze, planinarenje po Dolomitima moglo je biti vrlo zahtjevno. Unatoč tome, Petra otkriva kako je uživala.

"Jedini izazovi su malo teži usponi, sve ostalo je uživancija", tvrdi glumica.

Otkrila kako je Relja podnio to putovanje, pa dala savjete roditeljima

Petra su društvo u Dolomitima radili partnerom Igorom Banovićem te njihovim sedmogodišnj sin Relja, kojem je to bio veliki izazov, no uz podršku roditelja sve mu je bilo lakše.

"S djecom je zanimljivo. Dva je dana bez problema prošao teške staze, od kojih je jedna bila 8,5 km jakog uspona. Ja sam jedva hodala, dok je on pjevušio do vrha, a onda je za par dana plakao na najlakšem usponu. Djeca imaju energije za sve, ali ih (kao i nas odrasle) zna kočiti glava. Dok je plakao da ne može, govorili smo mu da je snažan, da ima energije i da može. Sve je to dobra škola i način na koji se pomiču granice. Na vrhu je nonšalantno izjavio: 'Uopće ne kužim zašto uvijek plačem'. Tada smo mu objasnili da nas misli ponekad 'zezaju' i da onda povjerujemo da ne možemo, a tijelo zapravo može, što je i dokazao", ispričala je Petra.

Na putovanjima je doživjela brojne anegdote, no jednu je posebno izdvojila.

"U sjećanju će nam ostati kako smo se na vrhu najtežeg uspona bacili u jezero koje je imalo 11-12 stupnjeva. Zanimljivo je da mi zbog adrenalina uopće nije bilo jako hladno", otkrila je Petra.

Dala je i savjete roditeljima koji žele povesti djecu u Dolomite, na što moraju obratiti pozornost, a ispričala je i koji je njoj bio najveći strah.

"Mi idemo s vodičem i na 'sigurne' staze pa nam je jedina briga ponijeti dobru obuću i topliju odjeću za svaki slučaj. Bojim se jedino udara groma pa se sklanjam pred najmanjom naznakom lošeg vremena. Oko svega drugog smo opušteni", poručila je.

Cilj joj je uživati, a ne osvajati vrhove

"Prošle godine smo prvi dan prehodali 11 km, ali staza nije bila jako zahtjevna. Ove godine su mi onih 8,5 km težeg uspona bili najveći izazov", izdvojila je Petra.

Na društvenim mrežama otkrila je i da je bila na moru. Unatoč tome što je tamo uživala, pravi odmor za nju bio je penjanje na planine.

"Za mene je najbolji odmor onaj koji je fizički aktivan. Nisam osoba koja ne zna stati i odmarati, zaista znam, ali ljepše mi je kad sam barem malo aktivna", priznala nam je.

Na društvenim mrežama više je puta objavila fotografije s planinarenja, po čemu se moglo zaključiti da je velika ljubiteljica takvih avantura. No, Petra nam je rekla kako to nije baš tako te otkrila što je zapravo privlači na takvim putovanjima.

"Nisam najveći fan planinarenja, ali obožavam prirodu, šumu i planine pa eto hodam uzbrdo da bih uživala u njima", priznala je te dodala kako joj cilj nikada nije bio osvojiti vrh, već joj je bitno samo uživati u prirodi. No, otkrila je jedan razlog zašto ipak želi doći do kraja.

"Nije mi bitno osvajati vrhove, želim samo upijati ljepote prirode po cijelom svijetu. Želim hodati kroz prirodu i uživati u trenutku, a vrhovi me vesele samo zato što se tamo domognem jela i pića", zaključila je Petra kroz smijeh.

Inače, Petru pamtimo po ulozi tinejdžerke Lane u popularnoj RTL-ovoj seriji "Zabranjena ljubav", čije epizode možete pogledati na platformi Voyo.

