Petra Dugandžić objavila video sa suprugom iz Nigerije: Ljubav bez granica

Glumica Petra Dugandžić iznenadila je javnost kada je nedavno otkrila da se u tajnosti udala za nigerijskog nogometaša Goziembaha Noblea Makuochukwua, poznatog kao Mak Noble. U ekskluzivnom intervjuu za Story, Dugandžić je opisala njihovo neočekivano poznanstvo, koje je započelo tijekom njezinog posjeta Africi.

Ova ljubavna priča poslužila je i kao inspiracija za njezinu novu predstavu pod nazivom "Nikome ni riječi," koja će premijeru imati 15. studenog u zagrebačkoj Scenoteci.

Čini se kako su Petra i Mak postali nerazdvojni. U nedavnoj objavi, podijelila je video u kojem par izmjenjuje nježnosti uz pjesmu Janet Jackson "That's The Way Love Goes" uz opis: "Pozdravi od obitelji Noble."

Čak se i Petrin kućni ljubimac pridružio paru tako da se smjestio između njih.

Glumičin izbor partnera posljednjih dana je na meti i podrške i kritika, a u jednoj od svojih posljednjih objava na Instagramu, Dugandžić se zahvalila na lijepim željama pa otvoreno obratila kritičarima.

"Puno hvala svim obožavateljima koji su nam čestitali i poželjeli nam sreću, a puno hvala i svim hejterima… Niste svjesni koliko mi s tim praktički i pomažete," poručila je glumica.

