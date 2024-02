Petra Divac, kćerka slavnog košarkaša Vlade Divca, nedavno je otvoreno govorila o svim izazovima koje je prošla tijekom djetinjstva.

Kao osoba koja je usvojena, prolazila je kroz teško razdoblje, osobito tijekom puberteta, gdje je često bila izložena zlobi svojih vršnjaka. Oni nisu birali riječi, a Petra danas ističe da su je te riječi jako povrijedile.

Unatoč tome, naglašava da je iz svega izašla jača i kao pobjednica, zahvaljujući podršci obitelji koja je uvijek bila uz nju.

"Obitelj mi je uvijek bila najveća podrška - mama, tata i braća. Braća su, svaki na svoj način, govorila: 'Pusti njih, oni ne znaju što govore, zašto bi te to uopće zanimalo?', dok su mama i tata bili tu kako bi me osvijestili, rekli mi da me vole i da nema razloga sumnjati u njihovu ljubav. Bilo je komentara od strane mojih vršnjaka, često sam se suočavala s tim da sam crna ovca u obitelji, da nikada neću biti ista kao Luka i Matija (moja braća), da će uvijek postojati razlika između nas jer ispred mog imena stoji etiketa 'usvojena kći', dok je ispred njihovih 'biološki sinovi'. Iako u to nisam vjerovala, moram priznati da su te riječi ponekad jako boljele. Ipak, ljubav obitelji sve je zacijelila", ispričala je Petra za Kurir.

Petra je ispričala i koju situaciju iz djetinjstva ponajviše pamti.

"To je definitivno bio trenutak kada sam upoznala maminu prijateljicu, koja je također usvojena. U to vrijeme je ona tragala za svojom biološkom majkom, što me potaknulo da se zapitam trebam li i ja pokrenuti isti proces, trebam li uopće ulaziti u cijeli taj postupak, ispričala je, pa nadodala kako je ubrzo shvatila da za upoznavanjem bioloških roditelja nema potrebe.

"Tada sam jasno postavila granice i to je bilo presudno da shvatim da pripadam ovdje gdje jesam, i da nema potrebe za bilo kakvim traženjem. Moji mama i tata su moji, moja braća su moja, uvijek će nas biti pet, tako da je to za mene, slobodno mogu reći, bila prekretnica."

Također, otkrila je da je sa otprilike tri ili četiri godine saznala da je usvojena i opisala je na koji način joj je majka saopćila tu informaciju.

"Kod nas je došla jedna žena koja je u tom razdoblju dojila dijete, i ja sam pitala mamu što je to, budući da sam ja uvijek nosila bočicu. Ona mi je u skladu s mojim godinama dala odgovor, kao i uvijek kad bih je nešto pitala. Mama i tata su mi zaista uvijek govorili da koliko vole Luku i Matiju, toliko vole i mene, i nikada nisu pravili razliku. Kad god mi je bio potreban savjet, rame za plakanje, uvijek sam znala da se mogu osloniti na njih", objasnila je.

Petra je otkrila da ne krivi svoje biološke roditelje, kao ni druge roditelje koji odluče dati svoje dijete na posvojenje.

"Smatram da oni u tom trenutku rade ono što je najbolje za to dijete. Tko zna kakvi su razlozi za takvu odluku. Moguće je da nemaju uvjete za odgoj, pa mu pruže priliku za boljim životom. Život nas natjera na sve i svašta, pa ja nemam osjećaj krivnje, a ne krivim ni roditelje."

Za kraj, otkrila je što bi poručila svojim biološkim roditelje kada bi ih negdje, nekada u životu srela: "Zahvalila bih im, rekla bih im da ih ne krivim, da sam vrlo sretna, živa, zdrava i zahvalna jer su me dali na posvojenje i time sam dobila priliku za bolji život. Ne znam pod kojim okolnostima su me dali, ali ih ne osuđujem i osjećam veliku zahvalnost. Zadovoljna sam što moja biološka majka nije izabrala pobačaj, i danas sam ovdje, normalno razgovaram na tu temu", zaključila je.

