Glumac i komičar Pete Davidson (30) poznat je po mnogobrojnim vezama sa slavnim ljepoticama, a posljednja u nizu bila je Madelyn Cline (26). Njihovoj ljubavi došao je kraj ovaj mjesec, nakon manje od godinu dana veze, a američki mediji prenose da su ostali u prijateljskim odnosima.

Foto: Profimedia Pete Davidson i Madelyn Cline na after partyju SNL-a

Pete i Madelyn u javnosti su prvi put viđeni u rujnu prošle godine, a svoju romansu držali su daleko od očiju javnosti.

Glumica koja se proslavila ulogom u seriji "Outer Banks" samo je jedna u dugačkom nizu poznatih djevojaka s kojima je Davidson izlazio. Netom prije nego što su ušli u vezu, Pete je prekinuo jednogodišnju vezu s glumicom Chase Sui Wonders s kojom je prije toga bio i blizak prijatelj. Kratko je izlazio i s manekenkom Emily Ratajkowski, a dvije žene su ga obilježile - Kim Kardashian i Ariana Grande.

Foto: Profimedia Inače iako Pete nasmijava ljude, godinama otvoreno govori o brojnim psihičkim problemima s kojima se nosi, a prije 20 godina ostao je bez oca koji je poginuo u ruševinama 'blizanaca' tijekom terorističkog napada na SAD.

S Kim je bio nedugo nakon njezine rastave od repera Kanyea Westa, a odnos je trajao oko 9 mjeseci. Tijekom veoma javne romanse, komičar je napravio i tetovažu u čast svojoj djevojci na kojoj je pisalo "Moja djevojka je odvjetnica" misleći pritom na pokušaje najpoznatije Kardashianke da položi pravosudni ispit.

Nikada nije skrivao svoju zaljubljivu prirodu pa je tako pjevačicu Arianu Grande zaručio nakon samo nekoliko tjedana poznavanja s prstenom u vrijednosti oko 90 tisuća eura, a par mjeseci nakon toga su i prekinuli.

Foto: Profimedia Pete Davidson i Ariana Grande

"U 20-im sam godinama i izlazio sam s ljudima. I iz nekog razloga, to je ljudima vrlo ludo i zanimljivo, ali osobno ne mislim da je to zanimljivo. U zabavnoj industriji sam skoro pola života, a u 12 godina izlazio sam s 10 ljudi. Ne mislim da je to toliko ludo, ali to je postalo sve o čemu su pričali", izjavio je Davidson.

