Petar Grašo emotivno objasnio zašto je odgodio dva koncerta

Petar Grašo (48) odlučio je odgoditi dva zakazana koncerta u Mostaru i Sarajevu, kao znak poštovanja prema preminulom Halidu Bešliću, legendi narodne glazbe. Svoju je odluku objavio na Instagramu više od 24 sata nakon vijesti o Bešlićevoj smrti, a gesta mu je donijela brojne pohvale javnosti i kolega.

U objavi na društvenim mrežama Grašo je uz zajedničku fotografiju s Bešlićem napisao emotivnu poruku: “Postoji vrijeme kada pjesma miluje dušu… Ali postoji i ono drugo vrijeme kada je duši potrebna tišina.” Poručio je da koncerti zakazani za 9. i 10. listopada neće biti održani u predviđenim terminima, već su pomaknuti na 22. i 23. listopada.

Dodao je da ova odluka proizlazi iz potrebe da se oda počast velikom čovjeku, glazbeniku i prijatelju.

Podrška fanova i kolega

Njegova objava izazvala je val reakcija, a mnogi su fanovi pohvalili njegovu osjetljivost i dostojanstvenu gestu. Komentari poput “Poštovanje na prvom mjestu” i “Svaka čast, veliki čovječe” preplavili su društvene mreže.

Osim Graše, i grupa Crvena jabuka odlučila je pomaknuti svoj koncert, koji je bio planiran za 11. listopada. Novi datum koncerta je 17. listopada, čime su i oni odali počast Halidu Bešliću i njegovoj glazbenoj ostavštini.

