Na današnji dan prije pet godina u prometnoj nesreći u Njemačkoj život je izgubio 'kralj narodne glazbe' Šaban Šaulić u 67. godini života, a iza sebe je ostavio kćeri Sanelu i Ildu, sinove Mihajla i Roberta te suprugu Gordanu s kojom je proveo više od pola života.

Tog kobnog dana, 17. veljače 2019. godine, Šaban se uputio na aerodrom sa sviračem Mirsadom Kerićem i Kumom Slobodanom Bobanom Stojadinovićem. Dok su se vozili u okolini Bielfelda, na njih je velikom brzinom u alkoholiziranom stanju i bez vozačke dozvole naletio Turčin Alsin Levent, a Šaban i Mirsad izgubili su život, dok je Slobodan zadobio tjelesne ozlijede.

Obitelj potresena

Vijest o ovoj tragedija potresla je cijelu Regiju, a njegova obitelj teško je preživljavala te dane.

"Jako su mi teški dani, noći su predugačke. Svaki dan je sve teži i godine su mi sve teže, a vjerojatno će mi biti sve teže i teže. U mom slučaju, život je stao kad se to dogodilo. A trebali smo se posvetiti jedno drugom i nadoknaditi sve propušteno. Moj cijeli život je bio Šaban, 44 godine sam provela s njim, rasli smo zajedno, starili, sazrijevali… I onda sam odjedanput u vakuumu, a neki povratak, ne znam kakav bi to povratak mogao biti kad sam ja cijeli život živjela njegov život", ispričala je Gordana jednom prilikom za srpski Scandal.

Šaban Šaulić bio je više od 40 godina u braku s misterioznom Gordanom koja je nakon njegove smrti izjavila da je pjevač predosjećao da će se nešto loše dogoditi.

Osim nje, oglasila se i Šabanova kći Ilda koja je danas uspješna pjevačica. Otkrila je što joj je otac najviše zamjerao.

"Sve su moje pjesme bile tužne, tata mi je uvijek govorio 'Kćeri, imaš li koju pobjedničku pjesmu?' Moje pjesme su uvijek bile sjetne, tužne, uvijek patničke. I tako je ostalo do danas, pogađaju me takve pjesme i volim ih", priznala je Ilda.

Levent je osuđen na tri godine i tri mjeseca zatvora zbog dvostrukog ubojstva iz nehaja, a Šabanova obitelj otkrila je da je vrlo razočarana takvom presudom.

Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Foto: Pixsell/ Antonio Ahel Sestra Šabana Šaulića i Gordana Šaulić

"Tužni smo i razočarani poslije svega, ne zbog visine kazne jer smo od početka znali da njemački zakoni ne predviđaju dugogodišnji zatvor za ovakvo nedjelo. Naša nesreća je jer nakon tri godine nismo vidjeli ni trunku kajanja u tom čovjeku koji je uzeo dva života i dvije obitelji zavio u crno. Očekivali smo poslije svega da u njemu vidimo makar trunku ljudskosti, ali to se nije dogodilo. Sudac i tužitelj su profesionalno odradili svoj posao i zbog toga smo im zahvalni i upućujemo veliku zahvalnost svima onima koji su nam od tragedije do sad pružali podršku i suosjećali s našom boli, a to su milijuni ljudi širom sveta. Ponosni smo jer Šaban za njih nije i neće biti zaboravljen", rekla je Gordana nakon presude za Blic.

Glazba mu je bila životni put

Šaban je rođen 1951. godine u Šapcu, a odrastao je u Bijeljini. Živio je skromno, a igrao je nogomet pa su mnogi mislila da će nastaviti tim putem.

Međutim, on je ipak odabrao glazbu. Snimio je desetke albuma te rasprodao milijune ploča, a njegove hitove, poput "Mihajlo", "Kraljice moga srca", "Žal", "Dođi da ostarimo zajedno" te mnogi drugi i dan danas žive.

"Iako sam uvijek bio dosljedan, ponekad sam pravio i poneki iskorak, ali mislim da je to bio iskorak dalje, na bolje. U tom smislu se, najviše, izdvojila legendarna pjesma 'Dođi da ostarimo zajedno'. Kad sam je snimio, nećete vjerovati, dobio sam kritike od svojih kolega, koji su rekli: 'Šaban nikada nije promašio nijednu ploču, ali ovo je definitivno promašaj'. Obrazloženje je bilo: 'Mi to ne razumijemo'.

Foto: YouTube screenshot Foto: YouTube screenshot Pojavio se u filmu "Sok od šljiva" 1981. Održao je brojne koncerte i nastupe u zemlji i regiji, a koncertom u Beogradskoj areni 6. listopada 2018. obilježio je 50 godina karijere. Njegovi mnogobrojni uspjesi nosili su i težak teret slave, tako je 2016. Šaban u Ami G showu ispričao kako je jedva preživio napad u Beču, evo što je tada rekao...

Smatrali su da sam otišao iz narodnjačkih voda i baš su mi zamjerili. A ja sam, samo, htio napraviti nešto novo, drugačije, zanimljivo. Tu pjesmu je sviralo pedeset ljudi u studiju, to je bila simfonija", ispričao je Šaban jednom prilikom u intervjuu za Blic.

U jednom intervjuu otkrio je na koji način je doživljavao glazbu.

"Kada pjevam, ja sam svoj na svome i tada zaboravljam na sve. Ponekad mi je, čak, i publika nevidljiva. Važno mi je samo kako ću donijeti pjesmu i kroz neku svoju unutrašnju borbu, izraziti emociju. Za mene je pjesma, oduvijek, bila igra. Ja sam se volio igrati dok pjevam. Mnogi pjevači, dok slušaju moje pjesme, kažu: 'Je li je moguće, Šabane, da ti u jednoj pjesmi, tri puta različito pjevaš jedan isti refren?'. A to je zato što ja ne mogu mirovati, uvijek želim napraviti neki pomak, da to bude ljepše", ispričao je tada.

Kolege ga nisu zaboravili

Šaban je bio i ostao omiljeni glazbenik mnogobrojne publike diljem regije, a osim njih, mnoge kolege ga se često i rado sjete.

Jedna od njih je pjevačica Ana Bekuta, koja je za srpski Objektiv jednom prilikom ispričala kako je Šaban bio vrlo posebna osoba.

"Pamtit ću ga po nenadmašnim interpretacijama. Od svog pojavljivanja plijeni pažnju svojim glasom i pjesmama. Ništa drugo mu nije trebalo, osim glasa i pjesama, od kojih je mnoge snimio, koje su se duboko ukorijenile u narodu i koje će vječno živjeti. Bio je nježna, osjetljiva duša, koja se nikome nije htjela zamjeriti. Uvijek je oko sebe želio sklad i mir", rekla je Ana.

Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL Ana Bekuta

Šaban i Ana bili su i članovi žirija glazbenog showa 'Zvezde Granda', a s njima za stolom sjedila je i Jelena Karleuša koja se jednom prilikom osvrnula na njezin prvi susret s preminulim glazbenikom.

"Imala sam 15 godina kada sam imala prvi nastup, i to sa Šabanom. Zamolio je moju majku da me pusti da idem s njim. Nisam još službeno počela pjevati niti nešto snimila. Šaban me uvjeravao da se ne trebam bojati kad izađem na binu", napisala je Jelena na Facebooku prije pet godina.

