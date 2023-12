Smrt zvijezde 'Prijatelja', Matthewa Perryja proglašena je nesrećom. Glumac je krajem listopada preminuo zbog posljedica predoziranja ketaminom i utapanja.

Matthew je o infuzijama ketamina pisao u u svojim memoarima 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'.

"Ketamin je bio vrlo popularna ulična droga 1980-ih. Sada postoji njegov sintetski oblik, a koristi se iz dva razloga: za ublažavanje bolova i pomoć kod depresije. Slobodno su je mogli nazvati 'Matty'", našalio se glumac.

Perry je primao infuziju ketamina dok je bio na rehabilitaciji u Švicarskoj tijekom pandemije koronavirusa. Proces infuzije je opisao poput "udarca u glavu", piše Toofab.

"Odveli bi me u sobu, posjeli, stavili mi slušalice da mogu slušati glazbu, zavezali bi mi oči i stavili mi infuziju. Pomislio sam 'to se događa kada umreš'. Ipak bi se stalno prijavljivao za to sr*** jer je bilo nešto drugačije, a sve što je drugačije je dobro. Uzimanje ketamina je poput udarca u glavu ogromnom sretnom lopatom. Ali mamurluk je bio težak i nadjačao je lopatu. Ketamin nije bio za mene", napisao je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Tijekom snimanja njegova je ovisnost eskalirala. Iako se u javnosti smijao, kada bi se ugasila svjetla reflektora, Matthew Perry tonuo je sve dublje. "Sa strane je izgledalo kao da imam sve, no taj je period za mene bio vrlo usamljen, a utjehu sam tražio u alkoholu. Ne sjećam se čak tri godine snimanja 'Prijatelja'. Bilo je to negdje između treće i šeste sezone", priznao je Perry. Ipak, o takvom uspjehu sanjario je cijelo vrijeme, no kako je i sam rekao, kada se dogodi, sve je isprva kao bajka.

Dok je bio u bolnici, Matthew je lagao liječnicima da ima bolove u trbuhu pa su mu dali lijekove. Propisali su mu hidrokon, a prije toga su morali umetnuti medicinski uređaj u njegova leđa. Zatim je išao na operaciju i dobio novi lijek, od kojega mu je stalo srce.

"Probudio sam se jedanaest sati kasnije u drugoj bolnici. Očigledno, propofol je zaustavio moje srce. Na pet minuta. Nije to bio srčani udar - nisam se smirio - ali ništa nije kucalo", pisao je.

