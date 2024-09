Kako je to biti gejmerica? 'Ponekad dobivamo neželjenu pažnju ili ružne komentare'

Češće se u društvu žena može čuti kako je njihov muškarac zauzet igranjem video-igara, što navode kao razlog zbog kojeg ne provode dovoljno vremena s njima, što im narušava kvalitetu ljubavnog života. No, koliko ste puta čuli za ženu koja se zadubi u igranje video-igara i zbog istih ne izlazi iz sobe po 14 sati? Vjerujemo da jako rijetko, ako ne i nikada.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih gejmerica je svakako Zagrepčanka Paulina Cetina (26) koja je hobi uspjela pretvoriti u posao od kojeg danas zarađuje. S koliko se predrasuda Paulina suočila zbog ljubavi prema video-igrama i koliko je zbog istih patio njezin privatni život, poznata gejmerica otkrila je za Net.hr.

Kada i kako se stvorila vaša ljubav prema video-igrama?

Stvorila se vrlo rano u mom djetinjstvu, bio je to početak osnovne škole i imali smo jedan žuti Gameboy colour. Na njemu sam nešto stiskala, nisam znala što, ali sam ubrzo naučila. Kako mi je engleski jezik bio drag od malih nogu, tako mi je i igranje video-igara bilo još veći užitak, jer naravno nije bilo igara na hrvatskom. Inače, imam braću koji su doprinijeli mojoj strasti prema video-igrama. Kada smo dobili računalo, tada je i počela moja gamerska priča. Jedno od prvih sjećanja mi je bilo branje bobica u igri Age of Empires.

To je strateška igra, ali eto, meni je fora brati bobice i imati farmu. Kao i svaka mala seka, nekoliko puta sam im tamo sve zeznula kad bi me ostavili samu s upaljenom igrom. Osim toga, imala sam i prijateljice koje su također imale računala i pržile smo si video-igre te zajedno pomagale jedna drugoj prelaziti teške razine.

Kako izgleda druženje gejmera? Razlikuje li se ono po nečemu od običnog druženja?

Većinom je to druženje online gdje se skupi ekipa i igraju se timske igre dok se svi deremo jedni na druge preko glasovnog poziva. Ili to ili svi šute. To su online prijatelji, ljudi s kojima možda igraš već godinama i poznaješ ih duže nego neke ljude uživo. Uživo se svi družimo i vidimo jednom ili dva puta godišnje na gaming eventima, a oni koji zapravo imaju prijatelje, vjerojatno češće igraju neke opskurne društvene ili kartaške igre. Možda su gameri zatvorenija ekipa, ali znamo i mi cugati, plesati i slično. Samo rjeđe jer smo online i igramo.

Video-igre često se smatraju muškim sportom, a ipak ste vrlo brzo pronašli svoje mjesto na vrhu. Jesu li vas ljudi na početku shvaćali olako?

Istina je, smatraju se tako, što nije nužno točno. Gamerice čine malo manje od pola svih ljubitelja video-igara. Samo što kod nas nema neka komponenta ponosa jer smo gamerice, pa se i ne predstavljamo tako prečesto. Nekad dobivamo neželjenu pažnju ili ružne komentare ako se tako izjasnimo. Nisam se nikada osjećala kao da me se shvaćalo olako jer sam žena koja igra video-igre. Od djetinjstva mi je to bilo normalno no kasnije sam shvatila da ima određena stigma koja je nastala u društvu zahvaljujući nekim drugim poznatim gamericama koje su radile stvari kao da ih je netko pustio s lanca. Sretneš se u igri s komentarima o svojoj sposobnosti igranja, a na streamu se sretneš s neprimjerenim komentarima.

To je tako i ne treba ništa uzimati k srcu. Samo se treba sjetiti kakav je profil jednog dijela gamerske zajednice - klinci ili muškarci u 30-ima koji žive s majkom i nikada nisu imali djevojku.

Gledate li igranje video-igara kao hobi ili posao?

Jako dugo je bio hobi koji mi je uzimao većinu vremena u danu, pogotovo krajem srednje škole i na početku studiranja. Onda se na mojoj prvoj godini fakulteta dogodilo to da sam mogla zaboraviti studentski posao i počela sam zarađivati od igranja video-igara i zabavljanja ljudi. To je bio moj posao punih šest godina. Naravno, tu je došlo i vođenje gaming televizijskog programa i emisija gdje sam intervjuirala najpoznatijeg Hrvatskog profesionalnog esportaša Luku Perkovića "Perkz"-a, gaming natjecanja i evenata, ali samo igranje i streaming video-igara, bilo je tu sve do 2022.

Kako izgleda vaš prijenos igara na Twitchu?

Godine 2022. sam naglo prestala s prijenosom zbog više razloga, od kojih je jedan bio neprestano uhođenje jednog od gledatelja mog kanala. Također, platforma Twitch se već godinama postupno udaljava od gaminga i postaje porno sajtpod krinkom gamerske zajednice. To se može vidjeti u njihovim postupcima i smjernicama tijekom godina. Moj sadržaj nije rezonirao s tim i nisam više osjećala da je to mjesto za mene. Dok je bio vrhunac video-igara unatrag nekoliko godina, moji prijenosi su bili 99% gaming sadržaj. Početak bi bio zaslon s najavom prijenosa i raznom meme glazbom koju prepoznaju korisnici platforme Twitch. Prelazila sam igre s odličnom pričom i likovima koje su skoro pa nalik na neki interaktivni film, sve to uz svoje iskrene komentare o igri, razgovor s gledateljima, zezanciju i ismijavanje mojih grešaka.

Koliko zarađujete na svojem Twitch kanalu?

Trenutno više ne zarađujem putem platforme Twitch jer sam u 2022. godini prestala prenositi sadržaj na toj platformi. Dok sam se time bavila, zarađivala sam drugačije svaki mjesec. To je zato što bi u nekim mjesecima ljudi donirali jako puno novca, i onda bi se već sljedeći mjesec činilo kao da nisam zaradila skoro ništa. Streameri su zapravo kao ulični zabavljači, samo preko interneta. Zarada dolazi od dobre volje gledatelja koji će se ili mjesečno pretplatiti na tvoj kanal, ili napraviti jednokratnu donaciju. Zato moraš imati puno izvora prihoda. Kod mene su to bile sponzorske igre i plaćene objave.

Zarada je bila takva da mi se dogodio onaj trenutak koji mladi ljudi danas imaju kada dobiju puno novca i ne znaju što će s tim. Sretna sam što sam imala priliku raditi s velikim brendovima poput bivšeg Blizzarda i raznim američkim kompanijama. Unatoč tome, streaming nije stabilna profesija, niti ju preporučujem osim ako osoba nema izrazit poduzetnički duh.

Ostvarujete li kao gejmerica prihod i na drugim platformama?

Da, platforme koje omogućuju donacije ili prihode od prijenosa određenih video-igara, ali najbitniji su prihodi od brendova za koje sam izrađivala sadržaj za YouTube ili Instagram. Sada su to najviše firme koje su mi dugogodišnji partneri i s kojima surađujem kao voditeljica njihovih evenata ili natjecanja.

Je li u vašem slučaju igranje video-igara ikada negativno utjecalo na vaš ljubavni odnos? Ako da, kako?

Ne mogu dati nikakve primjere jer sam uvijek dobivala podršku od partnera za svoj kanal. Mogu reći samo pozitivne stvari jer bi i zajedno igrali neke igre, što je zapravo ono bilo nešto najslađe. Bitno je napomenuti da nikada nisam i ne bih imala vezu s pravim, predanim gamerom. Nekim tko još uvijek neprestano igra video-igre, za posao ili ne. Ne smatram da je to zdrav životni stil, niti fizički niti mentalno.

Imate li prijateljice gejmerice?

Itekako, većina njih nije predana tome da igraju video-igre recimo svaki dan, i cijeli dan, pogotovo jer više nismo u srednjoj, ali ne znam niti jednu prijateljicu da nikada nije igrala nešto. Rekla bih da su sve gejmerice, dok su neke i streamerice. Često se prisjetimo SIMS-a, Pokemona i starih Bratz i Barbie igara koje su se igrale na internetu.

Što bi savjetovali ženama koje sanjaju o tome da im igranje video-igara postane primaran posao, ali se ne usude?

Savjetovala bi da izaberu kakvu vrstu zajednice žele izgraditi oko svog kanala i da čuvaju svoje podatke, informacije o svom životu, odnosima i slično (kao i za svako influencersko zanimanje). Također će im trebati određena doza mentalne snage i smisla za humor za komentare koje će dobivati. Kako reagiraju na njih je ključno! Savjetujem im i da nađu dobre moderatore, što je bitno zbog atmosfere na kanalu. Što se tiče nesigurnosti oko pokretanja kanala, samo ću reći da je to danas puno pristupačnije, lakše i nije više uopće čudno. Djevojke zaboravite sve ostalo, samo se počnite zabavljati i izrađivati sadržaj. Prije nego što vam gaming postane primaran posao, osigurajte se financijski, pitajte za savjet, tražite pomoć, šaljite mailove i uključite se u gaming zajednicu. Sretno!

Koliko ste najviše u komadu gejmali?

Imam jednu fotku obavijesti koju dostavi igra nakon što ju ugasiš i na njoj piše da sam Star Wars igrala 14 sati u komadu. Igrala sam i duže, pogotovo u srednjoj World of Warcraft. Za to nemam dokaz, ali oni koji su igrali tu igru, znaju o čemu pričam.

Uspijete li pronaći vremena i za druženje osobama s koje ne dijele vašu ljubav prema video-igrama?

Apsolutno. Onda ih pozovem kod sebe da igramo društvene video-igre. Dok sam bila u žaru adolescencije i video-igara, često sam odbijala druženje s prijateljima u stvarnom životu zbog važnih gamerskih dužnosti. Bilo mi je jako žao zbog toga, ali ne bih se vraćala u vrijeme i išta mijenjala. Danas, naravno, imam puno više vremena za njih i uživam u životu normalnih ljudi, a igram samo kada me baš pogodi nostalgija. Trenutno se čuvam za Grand Theft Auto VI i nove Witcher igre. Tko zna, zna! Kada to dođe nemojte me zvati, pisati mi poruke ili bilo što, bit ću potpuno nedostupna.

Kako ste dobili nadimak AmeysHouse?

Nadimak prvo dolazi od imena dragog kamena Ametist, po kojem sam nazvala svog prvog lika u igri World of Warcraft. Zatim su mi u toj igri dali nadimak Amey, jer Balkanci nisu znali na engleskom izreći to ime dok smo igrali zajedno. Zatim sam prvi put kročila na Twitch gdje sam gledala natjecanje u WoW-u, i nisam mogla sudjelovati u chat-u jer nisam bila registrirana. Htjela sam svima dati do znanja da sam ja u chat-u pa sam dala ime AmeInDaHouse. Kao što se može primijetiti, išla sam tada na satove hip-hopa i bio mi je to omiljeni žanr pokraj rap-a. S vremenom je to ime postalo AmeysHouse.

