Paul McCartney prisjetio se vremena kada je John Lennon u studio pozvao svoju suprugu Yoko Ono.

U novoj epizodi za svoj "McCartney: A Life in Lyrics" podcast, dobitnik Grammyja, 81, pričao je o osjećajima grupe prema Ono, koja sada ima 90 godina, koja im se pridružila tijekom snimanja. Kako je objasnio McCartney, bilo je to u vrijeme kada je bend "išao prema" raspadu dok su snimali The White Album iz 1968.

"John i Yoko su se spojili i to je moralo utjecati na dinamiku grupe", rekao je McCartney pjesniku Paulu Muldoonu.

"Stvari poput toga da je Yoko doslovno bila usred snimanja bile su nešto s čime ste se morali nositi", dodao je kasnije. "Ideja je bila da ako John želi da se ovo dogodi, onda se to treba dogoditi. Nema razloga zašto ne."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Yoko Ono i John Lennon svoju su tajnu vezu započeli kada su oboje bili u braku s drugim partnerima, a za Ono se naširoko smatralo da je bila faktor u raspadu The Beatlesa. Kada su se vjenčali, par se razdvojio na kratko vrijeme, Lennon je tada započeo aferu za koju je Ono priznala da ju je potaknula. Ljubav ovog kontroverznog para bila je sve samo ne obična i dosadna. Yoko je bila sedam godina starija od Lennona, a za 35. rođendan, 1975., Lennonu je priredila priličan dar. Njegova supruga Yoko Ono rodila je sina kojemu su dali ime Sean Taro Ono Lennon. Međutim, 5 godina nakon rođenja njihovog sina, Lennon je upucan ispred svog stana u New Yorku, 1980., ubio ga je pomahnitali obožavatelj Mark David Chapman koji je u njega ispalio 4 metka. Yoko Ono danas ima 89 godina te još uvijek potajno oplakuje svog voljenog supruga koji je donio pravu revoluciju u glazbeni svijet.

“Mi bismo to dopustili i ne bismo galamili”, rekao je. "Ipak, u isto vrijeme, mislim da se nikome od nas to nije osobito svidjelo. Bilo je to uplitanje na radno mjesto. Imali smo način na koji smo radili. Nas četvero smo radili s Georgeom Martinom. I to je u biti bilo to. I uvijek smo to radili tako. Pa kako se nismo previše sukobljavali, mislim da smo to samo zagušili i jednostavno nastavili s tim."

McCartney je tada rekao da je za Beatlese provođenje vremena u studiju bio dio njihovog posla, piše People.

"Bili smo Beatlesi. To je značilo da ako nismo išli na turneju, mi smo snimali. Ako smo snimali, mi smo i pisali pjesme."

Krajem 2021., tijekom serije intervjua "This Cultural Life s Johnom Wilsonom" za BBC Radio 4, McCartney je elaborirao uzrok razlaza legendarnog rock kvarteta. Kao što je tada rekao, on nije sam uzrokovao propast Beatlesa.

"Nisam ja potaknuo razlaz. To je bio naš Johnny", rekao je McCartney o raspadu benda 1970., kada su McCartney, Lennon, George Harrison i Ringo Starr odlučili krenuti svatko svojim putem.

"Ja nisam osoba koja je potaknula razlaz. O ne, ne, ne", dodao je. “John je jednog dana ušao u sobu i rekao: 'Napuštam Beatlese'. Potiče li to razlaz ili ne?"

McCartney je dodao da je osjećao da je Lennon "uvijek pokušavao da se oslobodi" benda, dok je razmišljao o tome što je "moglo biti". "Poanta svega bila je u tome da je John započeo novi život s Yoko. John se oduvijek želio na neki način osloboditi društva jer ga je, znate, odgojila njegova teta Mimi, koja je bila prilično represivna, pa je bio uvijek želio pobjeći", rekao je McCartney o Lennonu, koji je i sam rekao u intervjuu za Rolling Stone 1970. da je rekao McCartneyju da "napušta" grupu.

McCartney se još uvijek rado osvrće na svog pokojnog prijatelja, koji je ubijen ispred svog stana na Manhattanu 8. prosinca 1980. u dobi od 40 godina. Ranije ovog tjedna, frontmen Wingsa prisjetio se Lennona na njegov 83. rođendan.

"Slavim rođendan mog divnog prijatelja i suradnika", napisao je McCartney na Instagramu, potpisavši se s "Paul".

