Mike Rosenberg, poznatiji kao Passenger, osvojio je cijeli svijet sa svojim hitom “Let Her Go”. To potvrđuju i brojevi koji pokazuju da je spot među najgledanijim videima u povijesti YouTubea s više od 3,3 milijarde pregleda, dok je na Spotifyju singl preslušan više od 1,8 milijardi puta.

Višestruko nagrađivani glazbenik iz Brightona već je tijekom nastupanja s bendom počeo graditi međunarodnu karijeru, a album “Wide Eyes Blind Love” mu je osigurao fanove i pune dvorane u Australiji i UK-u.

Studijsko izdanje “All The Little Lights”, koji je sadržavalo megahit “Let Her Go”, odveo je Passengera u potpuno novu dimenziju karijere i od uličnog svirača lansirao ga je među zvijezde.



Konstantnu prisutnost na top ljestvicama nastavio je s albumima poput “Whispers”, ”Young as the Morning Old as the Sea”, “Runaway” ili najnovijim “Birds That Flew and Ships That Sailed”, s kojim je još jednom zasjeo na popis top 40 UK albuma.

Objavio je ukupno 14 albuma, od kojih je osam ušlo na top 40 ljestvice albuma, dok pjesme poput "Simple Song", "Sword from the Stone", "And I Love Her", "The Way That I Love You", “The Wrong Direction” ostvaruju milijarde streamova, a mediji ga nazivaju jednim od najproduktivnijih folk-rock autora.

Kao predizvođač na zagrebačkom koncertu nastupit će Stu Larsen, australski kantautor, zaljubljenik u putovanja i folk-pop, koji je svoju karijeru počeo uz Passengera, s kojim je nastupao kao ulični svirač.