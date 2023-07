Blizanci Mika i Giba Vasić postali su dio javnosti diljem regije kada su s roditeljima Radom i Radetom ušli u reality Big Brother. Domaća javnost nije imala prilike vidjeti ih nekoliko godina, nakon čega su ušli u Zadrugu, a zatim promijenili spol, što su donedavno držali u tajnosti.

Rada o trenutku kad je vidjela spolovilo

Njihovi roditelji su nedavno za Kurir opisali kako je izgledala operacija, prvi susret s kćerkama, ali i kakvi su im novi zetovi.

"Bila sam s djecom četiri tjedna u hotelu dok su oni bili na operaciji. Čim su je doveli u apartman, rekla sam, 'Sine, hajde, odmori se'. Izašla je s kateterom, a ja sam rekla, 'Hajde sine sad, daj da vidim'. Ona se nasmijala i rekla da je presretna. Tada nisu imale gaćice, povučem ono, pogledam i ostanem u šoku. Ja sam ih rodila, sve sam prva vidjela. Pogledam to i kažem da idem ljubiti onom doktoru i ruke i noge. Bože, je li moguće da doktor ovo može napraviti?! Ja sam se čudila, znam da je bilo muško, sad žensko i počela sam se smijati", ispričala je Rada.

Partneri ne znaju da su bile muškarci

Zatim je otkrila tajnu koju njene, sada kćerke, kriju od svojih partnera.

"Obje imaju partnere - Ivana se udala za poslovnjaka, on je stariji, ima oko 40 godina. Ana ima dečka, sad žive zajedno. On je automehaničar u 'Mercedesu'. Isto su godište. Njega nismo upoznali, samo preko videopoziva. Ana želi vidjeti kako je kad žive zajedno, ako to uspije, oni će se vjenčati", rekla je Rada i nastavila pričati o Ivaninom suprugu.

"On malo razumije srpski, ali tamo ima puno naših, to će se brzo saznati. Samo mi treba da se razvedu zbog mene. On ne zna da je Ivana bila muškarac i da je promijenila spol. To mu nikad nije rekla. Otkad su se oni upoznali, moja kći je žena i ima vaginu. Nije mu palo na pamet da je bila muško. Isti je slučaj i s Anom. Eto, to je glavni razlog", rekla je Rada.

