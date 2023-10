Glumac Slavko Štimac najpoznatiji je po ulozi u filmu "Vuk Samotnjak" gdje je bio 11-godišnji dječak, a danas kao 63-godišnjak izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Štimac se pojavio se na festivalu Zaplet u Banjoj Luci gdje je predstavljen dokumentarni film o njegovu životu pod nazivom 'Samotnjak'. Inače, film "Vuk Samotnjak" bila je njegova prva uloga u životu, a nakon tog filma uslijedile su i druge uloge, zbog čega je, kako je sam priznao, imao netipično djetinjstvo.

Foto: Dejan Rakita/Pixsell Foto: Dejan Rakita/Pixsell Slavko Štimac o filmu 'Samotnjak'

Naime, s 13 godina postao je velika zvijezda nakon "Salaša u malom ritu" što mu je bilo vrlo stresno.

"Bio je to priličan stres. Nikad nisam bio potpuno opušten. Projekti su se redali jedan za drugim. Nije više bilo privatnosti. Svako me je prepoznavao, što nije lako, a zna biti i neugodno. Iskreno, to može biti veliki teret", ispričao je ranije za tportal.

Život u bivšoj zemlji

Za Tportal Štimac je tada progovorio i o odrastanju u bivšoj državi. "Odrastao sam u jednoj zemlji i bilo bi licemjerno odjednom se praviti da ta zemlja nikad nije postojala i da ništa ne znam o njoj. To bi stvarno bilo nepošteno. Sve je previše ispolitizirano.

Stalno vraćanje na nešto iz prošlosti ne donosi ništa dobro. Ima jako puno unesrećenih ljudi. Mnogi su ostali bez bližnjih, života, kuće i tko sam ja da pametujem i da im držim predavanja? To je neukusno. Treba poštovati svačiji život i izbor", rekao je Štimac.

