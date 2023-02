Domaći glumac Zoran Pribičević, kojeg je domaća publika imala priliku upoznati još u "Zabranjenoj ljubavi", uz brojne glumačke angažmane, ne prestaje raditi i na razvijanju aplikacija za djecu. Naime, Zoran je još prije nekoliko godina pokrenuo "Pričalicu", aplikaciju koja nudi preko stotinu dječjih priča koje su mnogobrojnim roditeljima olakšale uspavljivanje svojih mališana. Riječ je o aplikaciji koja nudi i personalizirane priče, koje su pravi hit među pričoljupcima. No, Zoran nije htio da u ovim pričama uživaju samo naši klinci, pa se odlučio pokrenuti i Storiezz koja jednako uživanje nudi i na engleskom jeziku, a više o svemu doznajte u nastavku.

NET.HR: Prije nekoliko godina pokrenuli ste 'Pričalicu', aplikaciju koja nudi preko stotinu dječjih priča koje su mnogobrojnim roditeljima olakšale uspavljivanje svojih mališana. Kakve su tada bile početne reakcije, a kakve sada kada ste osmislili i englesku verziju - 'Storiezzz'?

ZORAN: Moram reći da su otpočetka reakcije bile odlične. Već kada sam nekim ljudim samo spomenuo ideju, oduševili su se. Naravno, do ralizacije je prošlo jako dugo i kroz taj proces dobivali smo sve više reakcija od različitih ljudi iz različitih podneblja i to nam je uvelike pomoglo u daljnjem razvoju aplikacije. Sad kad imamo usavršenu englesku verziju, svi imaju samo riječi hvale jer je malo tko očekivao jednako dobru verziju i na nekom drugom jeziku.

NET.HR: Engleska verzija ima gotovo sve elemente i značajke kao i hrvatska što je zaista čini jedinstvenom u svijetu. Što je to čini toliko specifičnom i na koji način planirate dolaziti do svoje inozemne ciljane skupine?

ZORAN: Posebnost aplikacije su svakako personalizirane priče, ali tu su i opcije slaganja vlastite playliste s uspavankom ili bez nje na kraju. Mnogo je još toga u aplikaciji, ali moram reći da zaista na svjetskom tržištu ne postoji slična aplikacija i to je nešto što planiramo iskoristiti. Najveća promocija i reklama za nas su sami korisnici, kako bi rekli Englezi word of mouth – osobna preporuka je najbolja reklama.

NET.HR: Mislite li da će stranci 'lakše prihvatiti' ovu aplikaciju od domaćih korisnika?

ZORAN: Teško je to reći, jer je englesko govorno područje toliko mnogobrojno i kulturološki različito. Mi smo nastojali naći neki neutralni jezik koji bi većini bio prihvatljiv. Proizvod je sigurno dobar, a samo vrijeme će pokazati hoće li i među strancima zaživjeti.

NET.HR: 'Storiezzz' je spreman za svijet, no svjetska promocija zahtjeva puno više novaca i logistike. Jeste li razmišljali o crowdfunding kampanji? Koliko vam je trenutno ljudskih resursa potrebno za ono što biste voljeli raditi, ali trenutno niste u mogućnosti?

ZORAN: Razmišljao sam o svemu tome, čak i europskim fondovima, ali odavno sam shvatio da ako se previše osloniš i čekaš druge, sve vrlo lako propadne – tako da sam odlučio napraviti sve sam i uložiti svoj novac u ono u što vjerujem. Mi već 4 godine ulažemo znatna sredstva ne razmišljajući previše o povratu investicije, jer prije svega radim ono što volim. Problem je, naravno, što ja to radim uz sve svoje glumačke angažmane pa ne stižem baš sve što bih htio, ali sve ide zapravo nekim svojim prirodnim tijekom, jedino što nam nedostaje novca za veću promociju na svjetskoj razini, ali nekad je bolje ići sporijim i utabanim putem nego naglim i brzim.

NET.HR: Rekli ste kako je najljepša pohvala do sada došla od jedne djevojčice koja je rekla: 'Kada slušam Pričalicu, osjećam se kao da spavam u kazalištu'. Što kazalište može ponuditi djeci i tinejdžerima, a da im to ne može ponuditi niti jedan drugi medij?

ZORAN: Ono što aplikacija nudi je čarolija zvučne slike – to je nešto što je u današnjem svijetu vizualnog od iznimne važnosti, pogotovo u najvažnijoj dobi za razvoj djeteta, a to je do sedme godine života. Roditeljima je danas teško bez mobitela odgajati djecu, a "Pričalica" je tu da im pomogne – sada mogu bez gržnje savjesti koristiti mobitel kada su njihova djeca u pitanju – cilj je, između ostalog, bio i da se djeca maknu od štetnog sadržaja na You Tube-u ili igrica.

NET.HR: Osim roditelja s djecom u dobi do sedam godina, priče slušaju i puno starija djeca, čak i tinejdžeri. Je li danas teže držati pažnju tinejdžera ili manje djece?

ZORAN: Mislim da je podjednako teško, no problem pažnje se pojavljuje i zbog toga što su djeca već u ranoj dobi bombardirana isključivo vizualnim sadržajima, i to često prilično lošim. Kada bi svi roditelji znali koliko je čitanje djeci i slušanje priča moćno – svijet bi bio puno ljepše mjesto.

NET.HR: Kojim se teen temama bave vaše priče? Što je vama sadržajno u (pop)kulturi ili pak nekim edukativnim sadržajima najviše nedostajalo kada ste bili tinejdžer?

ZORAN: Tinejdžeri više koriste našu aplikaciju za opuštanje ili podsjećanje na lijepa vremana kad su bili mali, i to je na neki način važno. No, naše priče su prepune bezvremenskih poruka – koje je u svijetu instant slave i filtera itekako važno usaditi djeci. Djeca i mladi se uz "Pričalicu" uče samopouzdanju i tome da je sadržaj važniji od pakiranja. To je ono što je bitno.

NET.HR: Jednom ste prilikom rekli kako biste voljeli napraviti stand up nastup u Londonu, snimiti svoj dugometražni film, napisati knjigu. Što vam je još na bucket list?

ZORAN: Oh, ima toga dosta, čekam zapravo još onu pravu ulogu u dugometražnom filmu, volio bih se okušati i kao radijski i tv voditelj, ali tu su svakako i putovanja u neke svjetske gradove i egzotične destinacije.

NET.HR: Između svih uloga, brojni će uvijek izdvojiti Danijela u 'Zabranjenoj ljubavi'. Nervira li vas to nakon toliko godina ili je to uloga koja je predodredila vaš karijerni put?

ZORAN: Kad sam bio mlađi, možda me malo nerviralo, sad mi je to normalno i ponekad čak i zabavno – to je uloga koja me odredila i usmjerila prema Akademiji, na čemu sam neizmjerno zahvalan i ne bježim od toga, ali isto tako vjerujem da mnogi ljudi već znaju što sam dosad drukčije i novo napravio u svojoj glumačkoj karijeri.

NET.HR: Postoji li neka tema o kojoj biste željeli progovoriti na kazališnim daskama ili na filmu, a da to još uvijek niste napravili?

ZORAN: Nekada su me jako zaokupljali egzistencijani problemi, danas me više zanima društveno licemjerje, odnos prema duštvenim normama, kultura linča, sustav vrijednosti itd.

NET.HR: Da morate izdvojiti samo tri komada unazad pet godina na kazališnoj sceni koja su vas potpuno potresla i ‘izula iz cipela’, koja bi to tri komada bila?

ZORAN: "Hinkemann", "Črna mati zemla", "Aleksandra Zec".

NET.HR: Koji je najveći izazov s kojim se susreće kazališna scena u 2023. godini?

ZORAN: Po meni je to suočavanje sa stvarnim problemima današnje kulture – terora tolerancije, a ponajviše sa samima sobom.

NET.HR: Što biste izdvojili kao svoju najveću kvalitetu, a što kao crtu identiteta koja vas najčešće dovodi u sukobe s drugima?

ZORAN: Nekad sam reagirao vrlo impulzivno i nepromišljeno, danas znam udahnuti, prespavati i, što je najvažnije, progutati svoj ego, a to mnogi ne mogu.

NET.HR: Na što ste u životu najponosniji?

ZORAN: Prije svega na svoje dvoje djece i na sve ono što sam radio iskreno i iz srca.