Pjevačica i članica grupe Feminnem, Pamela Ramljak (42) na Instagramu često objavljuje detalje iz privatnog života. Ovaj put se požalila da je bolesna, točnije da ima upalu srednjeg uha, te da joj ni tableta ne pomaže.

'Najradije bih si uho iščupala'

"Upala srednjeg uha, prvi put u životu. Najradije bih si uho van iščupala, ionako ništa na njega ne čujem, a ni konjska tableta ne pomaže… Itko iskustva? Pijem antibiotik, i koristim kapi za nos i uho…", napisala je Ramljak na Instagram storyju.

Inače, Pamela je nedavno otkrila da je drugi put preboljela koronu.

"Evo i covid part 2 je završio, delta, omicron.. Meni neusporedivo. Kao gripa i prehlada recimo, samo usporedbe radi. Delta je bila opaka. Valjda je to to, dosta mi sojeva", napisala je uz fotografiju na kojoj pozira na balkonu.

"Napokon ako Bog da sljedeći tjedan kod svojih, muž jadan mora raditi, ali skupimo valjda i koji dan mora svi skupa", dodala je.

'Prestala sam hraniti taj strah od smrti i strah od bolesti'

Podsjetimo, Pamela nam je također nedavno intervjuu za Net.hr otkrila da se duže vrijeme borila s anksioznošću.

"Teško je nekada prepoznati signale, pogotovo ako ‘nisi sam svoj u glavi’. U jednom periodu života sam bila jako anksiozna i tada mi je bilo jako teško shvatiti potpunu realnost. Kao da sam bila u nekoj magli, nerado se sjećam tog perioda. Kad sam se iz tog izvukla, tek sam tad otvorila oči i osjetila da sam žena koja nije jedina.

Na kraju sam bila u pravu i ta je pjesma izašla iz toga. Mislim da svaka žena to osjeti. Ne možeš ti to ne osjetiti, to se vidi iz nekih malih detalja, osim ako je neki patološki lažljivac", priznaje Pamela.

"Bilo mi je bitno da se to događa. Prije je to bilo jako rijetko. Borila sam se i s anksioznošću. Netko ima utočište u vjeri, netko u obitelji. Kad me uhvatio napad panike, rekla sam - ‘E, dosta mi je više. Dosta mi je. Ubij me sad tu’ jer sam imala strah da će me srce izdati i da ću umrijeti. I onda je točno došao trenutak kojeg vuka hraniš.

Ja sam prestala hraniti taj strah od smrti i strah od bolesti. Život će mi proći u strahovima i dogodio mi se preokret u glavi. U 31. godini sam popila zadnji Normabel, a imala sam takve strahove da sam se bojala izaći iz kuće bez tableta. Ljudi jako olako shvaćaju anksioznost", ističe Pamela te dodaje kako smo svi pomalo za to i krivi.