Pamela Ramljak o svom drugom poslu: 'Stranci nemaju pojma da im krevet namješta jedna pjevačica'

Foto: Davorin Visnjic/pixsell

Na svom profilu podijelila je fotografiju svog apartmana u Zagrebu, koji uspješno iznajmljuje, te otkrila kako je mnogi u čudu pitaju kako joj se "ne gadi" samoj ga čistiti

7.12.2025.
19:15
Hot.hr
Davorin Visnjic/pixsell
Pjevačica i profesorica glazbene kulture, Pamela Ramljak (45), oduševila je pratitelje na Instagramu iskrenom objavom u kojoj je progovorila o "lažnom sjaju" na sceni i otkrila čime se bavi "iza kulisa". Svojom porukom o važnosti rada i skromnosti izazvala je brojne pozitivne reakcije.

Na svom profilu podijelila je fotografiju svog apartmana "PAM22" u Zagrebu, koji uspješno iznajmljuje, te otkrila kako je mnogi u čudu pitaju kako joj se "ne gadi" samoj ga čistiti. 

"Ponekad dok čitam i slušam izjave poznatih osoba u Hrvatskoj shvatim da ja apsolutno ne pripadam toj 'eliti'. 90% vremena sam sa djecom, kuham, perem, igramo se, 99% vremena sam vani u trenirci i nenašminkana. A kad ljudi skuže da sama vodim i čistim apartman se kao čude. Kako ti se ne gadi? Ja ne znam. Posao kao bilo koji drugi, ne vidim problem. Problem je lažni sjaj", započela je Pamela. 

'Ako ne zagrnem rukave, nema ni satisfakcije'

Posebno je ponosna, kako kaže, na recenzije stranaca koji ni ne slute da im krevet namješta jedna pjevačica i profesorica. "Mene je mama naučila da ako ne zagrnem rukave, nema ni satisfakcije. Zato sam posebno ponosna kad čitam recenzije stranaca koji pojma nemaju da im krevet namješta jedna pjevačica, i prof. glazbene kulture", dodala je.

Njezina objava izazvala je lavinu pozitivnih reakcija, a pratitelji su joj u komentarima uputili riječi podrške. Komentari poput "Moja cura" i emotikoni srca pokazuju koliko su njezini obožavatelji cijenili ovu dozu iskrenosti i prizemnosti.

Ovom je objavom Pamela pokazala da se iza javne osobe krije vrijedna majka i poduzetnica koja se ne srami nijednog posla, poslavši snažnu poruku o tome što je uistinu važno, daleko od blještavila reflektora i lažnog sjaja.

 

Pamela Ramljak
