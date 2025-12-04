Pamela Anderson otkrila zašto želi promijeniti prezime

Holivudska glumica i bivši model Pamela Anderson (58) otkrila je da ozbiljno razmišlja o promjeni prezimena te povratku obiteljskom prezimenu Hyytiäinen. U razgovoru za časopis Vogue Scandinavia, Anderson se prisjetila duboke emocionalne povezanosti sa svojim djedom Hermanom Hyytiäinenom, rođenim Fincem, kojeg opisuje kao “najvažniju osobu u svom životu”.

'Ponekad ne želim biti Anderson'

Upravo taj odnos potaknuo ju je da razmisli o tome kako bi bilo ponovno nositi prezime koje je obitelj imala prije preseljenja u Kanadu.

“Ponekad ne želim biti Pamela Anderson. Želim biti Pamela Hyytiäinen”, izjavila je glumica, dodajući kako bi prezime rado promijenila, ali joj to trenutačno nije omogućeno. Obitelj je prezime Hyytiäinen nekoć promijenila u Anderson kako bi zvučalo prihvatljivije u sjevernoameričkom okruženju.

Sjećanja na jezik koji je nestao

Pamela je otkrila i kako je u djetinjstvu od djeda učila finski jezik, koji joj je zvučao “čarobno”, gotovo tajanstveno. Znanje jezika s vremenom je izblijedjelo, a glumica emotivno kaže da je “jezik otišao zajedno s njim”. Djed je preminuo kada je imala samo 11 godina, ostavljajući snažan trag u njezinu životu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Želja za povratkom u Finsku

Glumica je Finsku posljednji put posjetila 2007. godine, i to u društvu svog oca. Danas razmišlja o novom putovanju – ovoga puta sa sinovima.

Anderson s glazbenikom Tommyjem Leejem ima dvojicu sinova – Brandona Thomasa i Dylana Jaggera, a smatra da bi im posjet Finskoj bio prilika da bolje upoznaju svoje nasljeđe. “Možda ćemo promijeniti moje prezime i vratiti se, da se povežemo s našim korijenima”, poručila je.

POGLEDAJTE VIDEO:Nestao avion s 239 ljudi: Hoće li se ikada riješiti najveći zrakoplovni misterij?