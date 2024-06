Na stadionu u Leipzigu, danas, 24. lipnja zaigrat će hrvatska reprezentacija protiv talijanske u odlučujućoj utakmici za plasman u osminu finala Europskog prvenstva u nogometu 2024.

Naši Vatreni, vođeni Zlatkom Dalićem, spremni su za okršaj s Italijom, a navijače osim akcija na terenu uvijek zanimaju i ‘okršaji‘ ljepotica s tribina. I domaće i talijanske nogometaše bodrit će njihove ljepše polovice, a ovo su neke od najzgodnijih WAGsica talijanske reprezentacije.

Alessia Elefante

Lijepa supruga Gianluigija Donnarumme, talijanskom golmanu, najveća je podrška, a uskoro će dobiti i zajedničko dijete.

Po zanimanju je dizajnerica interijera, a svog muškarca prati na gotovo svim utakmicama. O njoj se privatno vrlo malo zna, a s golmanom je u vezi već pet godina.

Giulia Mazzocato

Giulia Mazzocato, supruga Federica Dimarca, nogometaša Intera i talijanske reprezentacije, također drži svoj život daleko od pogleda javnosti. Iako je aktivna na društvenim mrežama, intervjuima za medije gotovo nikada ne daje, ali svog supruga uvijek prati na nogometnim utakmicama.

Giulia je majka njihovo dvoje djece, koja također često podržavaju svog oca na terenu. Nakon što mu se ostvario san i postao roditelj, Dimarco je odlučio ostvariti si još jednu želju, pa je ruku svoje drage Giulije zatražio na romantičnom putovanju u Dubaiju 2021. godine.

Benedetta Calafiori

Jedna od najzgodnijih WAGsica je djevojka braniča Riccarda Calafiorija, koja je postala poznata nakon što je uletjela u kadar dok je nogometaš davao intervju za televiziju nakon uspješne utakmice protiv Juventusa.

Talijanka Benedetta poljubila je igrača i bacila mu se u zagrljaj, a nakon što su izmijenili par nježnih dodira, napustila je kadar, dopustivši mu da nastavi što je govorio.

Paola Di Benedetto

Supruga zvijezde Arsenala - Jorginha, Catherine Harding s nogometašem je od 2020. godine, a zajedno imaju sina. Ona ima i kćer iz prvog braka, a on također dvoje djece sa bivšom suprugom, tako da zajedno sa djecom žive kao velika i sretna obitelj.

Catherine s djecom često dolazi na Jorginhove utakmice gdje mu pruža podršku na terenu.

Federica Schievenin

Federica Schievenin supruga je jednog od najboljih veznjaka svijeta - Nicola Barella, s kojim je početkom lipnja dobila prvog sina, što je peti put u šest godina otkako je bila trudna.

Njih dvoje imaju i tri djevojčice, a pogodila ih je i velika nesreća. Naime, jednu bebu par je izgubio.

"Stigli ste zajedno i to je bila neizmjerna emocija. Na ovom putovanju najmlađi nas je napustio. Za nas koji smo već proživjeli ovu užasnu bol, prije nekoliko mjeseci, bilo je to kao ponovno otvaranje rane. Bili su to teški mjeseci, zaista vrlo teška godina. S tvojim tatom u blizini, sve je bilo mnogo lakše", napisala je Schievenin krajem prošle godine na Instagramu, kada su izgubili svoje nerođeno dijete.

