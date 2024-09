Ovo može samo Brena: Pogledajte trenutak kada je plakao cijeli stadion

Jedan od najpopularnijih grčkih glazbenika Nikos Vertis u srijedu je održao veliki koncert na Tašmajdanu. Pred brojnom publikom otpjevao je svoje hitove među kojima su 'As Tous Na Lene', 'An eisai ena asteri', 'De me skeftesa' i brojne druge, a najupečatljiviji trenutak svakako je bio onaj kada se na pozornicu popela jedna od najvećih zvijezde na ovim prostorima, legendarna Lepa Brena.

Iako je pred publiku stigla s osmijehom na licu, Lepa Brena u jednom trenutku prekinula je nastup i nekoliko minuta posvetila preminulom glazbeniku Borislavu Bori Đorđeviću. ''Moramo odati počast velikanu Bori Čorbi koji nas je napustio'', rekla je Brena pa zapjevala a cappella njegovu popularnu pjesmu ''Kada padne noć''. Videosnimku nastupa možete pogledati OVDJE.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Brena je svoju karijeru započela 1980. godine kao članica folk benda "Slatki Greh", s kojim je ubrzo postigla ogroman uspjeh. Prvi veliki hit benda bio je "Čačak, Čačak", a pjesme poput "Mile voli disko", "Duge noge" i "Sitnije, Cile, sitnije" postale su bezvremenski hitovi koje publika i danas rado sluša.

Ono što je Lepu Brenu izdvojilo na jugoslavenskoj sceni bio je spoj folk i pop glazbe s modernim zvukom disko ere, što je privuklo širu publiku različitih generacija. Osim svojeg glazbenog talenta, Brenin šarm, energija i scenski nastupi s upečatljivim koreografijama učinili su je posebnom.

Foto: Instagram

Tijekom karijere izdala je preko 20 albuma, prodala više od 40 milijuna ploča te nastupala pred milijunima ljudi diljem svijeta. Unatoč raspadu Jugoslavije, ostala je popularna i nastavila nastupati diljem regije, povezujući ljude kroz glazbu.

