'Ovo dijete mora da je porodio mađioničar': Ismijali sina Paris Hilton - nije ostala dužna

Poduzetnica, DJ-ica i modna kreatorica, Paris Hilton, nikada ne ostaje dužna hejterima koji konstantno ismijavaju njezinog sina Phoenixa zbog oblika njegove glave.

Unatoč tome, ona ne prestaje dijeliti trenutke iz privatnog života na svom Instagram profilu, a fotografije svojih dvoje djece, koje je dobila u braku s Carterom Reumom, također nerijetko objavljuje.

"Smiješno dijete", "Ima li on encefalitis? ", "Bože, kolika glava", "Ovo dijete mora da je porodio mađioničar", samo su neki od okrutnih komentara na koje se poduzetnica nedavno osvrnula u medijima.

"Kad živite u središtu pozornosti, komentari su neizbježni. No ako ciljate na moje dijete, to je neprihvatljivo. Ovo me toliko boli da ne mogu opisati riječima. Jako se trudim da moj sin bude okružen ljubavlju, da bude prihvaćen. Ako ne objavljujem fotografije svog djeteta, ljudi će reći da nisam dobra majka. Kad objavim, jave se oni koji su puni mržnje", izjavila je Paris za američke medije.

"Ponosna sam majka i moje dijete je savršeno zdravo. Htjela sam biti majka otkako znam za sebe. Phoenix je najveći blagoslov u mom životu. Nadam se da se ljudi mogu odnositi jedni prema drugima s više ljubaznosti i empatije", zaključila je.

