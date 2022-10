JE LI PRETJERALA? / Ovo ćete garant zumirati: Kylie Jenner šepirila se u prozirnoj čipki s nezgodnim dekolteom - ali svi joj komentiraju lice

Beauty mogulica Kylie Jenner odabrala je ekstremno hot haljinu od čipke za svečani event Business of Fashion održan u Parizu tijekom Tjedna mode. Prozirna crna kreacija sa šlepom senzualno je istaknula njezine adute. No, bombastično tijelo bujne reality zvijezde ostalo je u sjeni njezina lica, koje je godinama "mučila" operacijama i teškom šminkom na kojoj je i izgradila vlastiti brend. Kylie ima tek 25 godina, no zbog svega što je radila na sebi izgleda znatno starije - toliko da su je neki usporedili s njezinom 66-godišnjom majkom Kris Jenner. Međutim, Kris je u sedmom desetljeću, a Kylie u trećem, pa se mnogi s pravom pitaju što će biti s licem mlađahne ljepotice kada ona dođe u te godine.