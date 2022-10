1. Jennifer Garner i Ben Affleck: Nakon 10 godina braka i troje djece (Violet, Seraphina i Samuel), Jennifer Garner i Ben Affleck službeno su podnijeli zahtjev za razvod 2017. “Proći kroz to u javnosti nije ono što je teško, proći kroz to je ono što je teško,” rekla je Garner za The Hollywood Reporter. “Oči moje djece uprte su u mene.”