Ove zvijezde inteligentnije su od mnogih svjetskih znanstvenika: IQ veći od Einsteina

Kada je u pitanju Hollywood, vjerovali ili ne, iza blještavila crvenog tepiha i zavodljivih osmijeha kriju se umovi koji bi mogli parirati najvećim znanstvenicima i misliocima našeg doba. U ovom članku, otkrit ćemo neke od najpametnijih zvijezda čiji su IQ bodovi daleko iznad prosjeka.

Sylvester Stallone - 160

Sylvester Stallone, poznat po svojim ulogama u akcijskim filmovima poput "Rocky" i "Rambo", nevjerojatno je inteligentan s IQ-om od 160. Ovaj rezultat stavlja ga u rang s Albertom Einsteinom, što je fascinantna činjenica s obzirom na njegovu javnu personu snažnog akcijskog junaka.

Stallone je pohađao Sveučilište u Miamiju, gdje je stekao diplomu iz dramske umjetnosti. Njegova inteligencija se očituje ne samo u glumi, već i u pisanju scenarija i režiranju. Napisao je scenarij za "Rocky" u samo tri dana, što je dovelo do stvaranja jedne od najuspješnijih filmskih franšiza u povijesti filma.

Njegova sposobnost da stvori kompleksne likove i dirljive priče, unatoč stereotipima vezanim uz akcijske filmove, svjedoči o njegovoj iznimnoj inteligenciji i kreativnosti.

Rowan Atkinson - 178

Foto: Profimedia Za nekoga tko je toliko smiješan, zanimljivo je da Atkinson uopće ne uživa u onome što radi. Tvrdi da je previše stresno, a uvijek je zabrinut kako će to na kraju ispasti. Snimanje 'Crne guje' je smatrao ugodnijim od rada na filmovima 'Mr. Beana', jer je uspjeh humorističnog Beana počivao na drugim scenaristima, a ne na njegovim idejama kao što je to bilo u slučaju 'Crne guje'.

Rowan Atkinson, najpoznatiji po ulozi Mr. Beana, posjeduje nevjerojatan IQ od 178. Ovim rezultatom nadmašio je čak i procijenjene IQ bodove Alberta Einsteina i Stephena Hawkinga.

Atkinson je diplomirao elektrotehniku na Sveučilištu Newcastle, a zatim je stekao magisterij iz elektrotehnike na prestižnom Queen's Collegeu u Oxfordu.

Zanimljivo je da je upravo Atkinson stvorio lik Mr. Beana, koji je potpuna suprotnost njegovoj stvarnoj inteligenciji. Ova sposobnost da se "spusti" na razinu svog lika i stvori univerzalno smiješne situacije dokaz je njegove genijalnosti.

Lady Gaga - 166

Glazbena ikona i glumica, Lady Gaga, posjeduje impresivan IQ od 166. Ova višestruko nagrađivana umjetnica pokazuje da se iza ekstravagantnih kostima i provokativnih nastupa krije izvanredan um.

Gaga je pohađala prestižnu školu Convent of the Sacred Heart u New Yorku, gdje je bila poznata kao marljiva i talentirana učenica. Kasnije je studirala na Tisch School of the Arts pri Sveučilištu New York, gdje je produbila svoje znanje o glazbi i umjetnosti.

Gaga često inkorporira složene koncepte i reference iz umjetnosti, povijesti i pop kulture u svoje radove, u čemu se očituje njezina inteligencija i obrazovanje.

Cindy Crawford - 154

Možda i najveći supermodel 90-ih, Cindy Crawford, posjeduje IQ od 154, što je daleko iznad prosjeka. Prije nego što je postala jedno od najprepoznatljivijih lica modne industrije, Crawford je bila izvrstan učenik s velikim akademskim potencijalom.

Bila je najbolja učenica u svojoj srednjoj školi i dobila je stipendiju za studij kemijskog inženjerstva na prestižnom Sveučilištu Northwestern. Iako je na kraju odabrala karijeru u modnoj industriji, njezina inteligencija joj je pomogla u snalaženju u industriji te izgradnji uspješnog brenda.

Crawford je kasnije iskoristila svoju inteligenciju za pokretanje raznih poslovnih pothvata, uključujući liniju proizvoda za njegu kože i namještaja.

Lisa Kudrow - 154

Lisa Kudrow, najpoznatija po ulozi Phoebe u hit seriji "Prijatelji", ima IQ od 154. Ova informacija još je šokantnija kada ju usporedimo s njezinim likom Phoebe iz serije "Prijatelji", koja je često prikazana kao pomalo naivna i ekscentrična.

Prije nego što je postala glumica, Kudrow je diplomirala biologiju na Vassar Collegeu. Radila je s ocem, liječnikom, na istraživanju glavobolja prije nego što se okrenula glumi. Čak je i koautorica znanstvenog rada o vjerojatnosti pojave cluster glavobolja kod ljevaka.

Nakon uloge u "Prijateljima", ostvarila je još nekoliko filmskih i TV uloga, ali se primarno posvetila producentskoj karijeri.

Snoop Dogg - 147

Legendarni reper Snoop Dogg, ima iznenađujuće visok IQ od 147. Iako je poznat po svom opuštenom stavu i kontroverznim tekstovima, Snoop posjeduje iznimnu inteligenciju koja je mu je zasigurno pomogla da svoj brend proširi i izvan sfere glazbe.

Snoop je uspješno ušao u svijet kulinarske televizije, vina i kanabisa te već desetljećima ostaje relevantan unatoč čestim promjenama u industriji zabave.

