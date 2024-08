Kunis i Kutcher prošli su i kroz turbulentne veze prije nego što su se se odlučili na zajednički život. Kunis je nakon osam godina prekinula s glumcem Macaulayjem Culkinom što je on teško podnio i počeo je uzimati droge i antidepresive. S druge strane, Ashton se 2013. godine razveo od 16 godina starije Demi Moore koja je iznijela niz optužbi protiv svog bivšeg. Par je vezu započeo 2003. te su dvije godine kasnije izgovorili sudobonosno "da". Demi je otkrila da su 2007. očekivali dijete, no pobacila je u šestom mjesecu trudnoće. Nakon toga su išli na umjetnu oplodnju, no nisu imali sreće pa su odustali. Demi se također nakon toga odala porocima. Nakon što je 20 godina bila trijezna, ponovno je počela piti.