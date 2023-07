Dvije sportske novinarke Mirta Šurjak i Mila Horvat druže se već 20 godina. To smo doznali iz Instagram objave Mile Horvat koja je objavila fotku dviju dama jedne pored druge, pozirajući u ljetnom izdanju. "Neka prijateljstva su neraskidiva. I tako već više od 20 godina" napisala je Horvat.

U samo nekoliko sati fotka je skupila preko 450 lajkova i puno komentara pratitelja. "Prelijepe", "Ljepotice", "Kako ste zgodne", bili su neki od komentara ispod fotke.

Inače, Milu Horvat su jednom prilikom dok je jednog gostovala u "Podcast inkubatoru" upitali što misli o Diletti Leotti.

Razgovarala je sa svojom sugovornicom Ivonom Hemen o čuvenoj Talijanki kojoj tepaju da je najljepša sportska novinarka svijeta. Ivona joj je postavljala pitanja gledatelja.

"Pita Don Juan koje je tvoje mišljenje o Diletti Leotti", pročitala je pitanje gledatelja Hemen.

"S obzirom da je Don Juan možda ću ga razočarati. Diletta je vjerojatno njemu super. Iskreno, ja tu Dilettu nisam nikad gledala na televiziji, ali sve je super i atraktivno ako je to njezin izbor, ali ja sam uvijek više za one žene koje su čitav paket. Znači, ne samo taj izgled i neka simpatičnost uz teren, nego ozbiljan posao i ozbiljan projekt. Od analize do vođenja i svega ostalog. Ali šaljem veliki pozdrav Diletti", odvratila je Mila Horvat, pa se koju minutu kasnije susrela s gotovo identičnim pitanjem.

"Gode li ti usporedbe s Dilettom Leottom", zanimalo je drugog gledatelja.

"Nisam čula da me uspoređuju s njom. Ne mogu mi goditi usporedbe s njom jer fizički dio mi uopće nije bitan, više mi gode komentari da radimo kvalitetan posao", kazala je Horvat.