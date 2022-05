Glumac Johnny Depp zapanjio je obožavatelje na koncertu Jeffa Becka u Sheffieldu, i to samo nekoliko dana nakon suđenja Amber Heard, to je očito bila njegova "točka na i" nakon svega.

Kod Deppa ostaje sve isto

Glumac je zapanjio obožavatelje tako što se neočekivano pojavio sa svojim bliskim prijateljem Jeffom Beckom, koji je trenutno na turneji po Velikoj Britaniji, a sve kako bi izveo njihovu pjesmu "Isolation" iz 2020., remake hita Johna Lennona objavljenog 1970.

Johnny, koji je također dio benda Hollywood Vampires s Aliceom Cooperom i Joeom Perryjem, pridružio se Jeffu ​​na nekoliko obrada, a dvojac je nastupio na "What’s Going On" Marvina Gaya i "Little Wing" Jimija Hendrixa.

Obožavatelji sada čekaju hoće li se Johnny pridružiti Jeffu ​​na njegovim velikim nastupima u Londonu u Royal Albert Hallu 30. i 31. svibnja. Ne može se opovrgnuti to da su fanovi bili iznenađeni kada su vidjeli holivudsku zvijezdu na pozornici u Velikoj Britaniji, i to samo nekoliko dana nakon završnih riječi na njegovom suđenju s Amber Heard.

"Nisam ovo očekivao", napisao je jedan od sudionika na Twitteru. "Mislio sam da je na sudu, ali se ispostavilo da je u Sheffieldu s Jeffom Beckom", doda je drugi.

Ista osoba rekla je da je glumac zvučao "apsolutno nevjerojatno". Heard se od suđenja pritajila i navodno će ostati u Joshua Treeu u Kaliforniji kako bi se smirila od stresa uzrokovanog suđenjem.

Čeka se odluka porote

Podsjetimo, Depp je tužio svoju bivšu suprugu za klevetu, zbog izjave koju je rekla za Washington Post 2018., govoreći o svom iskustvu s obiteljskim nasiljem. Nakon toga je glumica odlučila tužiti Deppa zbog nanošenja štete njezinom fizičkom i psihičkom zdravlju.

Nakon nekoliko tjedana emotivnih scena, odvjetnici obje strane iznijeli su svoje završne riječi 24. dana, prije nego što je porota poslana na vijećanje.

Nije poznato kada bi se mogli vratiti s odlukom, ali zbog američkog saveznog praznika, Dana sjećanja, 30. svibnja, porota će se vratiti kako bi nastavila raspravu u utorak, 31. svibnja. Bivši par prvi je put stigao na sud u 11. travnja, kada je i započelo suđenje.

Svjedoci koji su dali svoje iskaze na sudu bili su: Kate Moss, Whitney Heard i Deppov bivši tjelohranitelj. Nakon niza optužbi po sudnici, Depp tvrdi da nikada u životu nije udario ženu. Suđenje je prenošeno na televiziji, a milijuni obožavatelja pratili su ga od prvog dana.