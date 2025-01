Ovako izgleda sin pokojnog glumca Ive Gregurevića

Na posljednjem ispraćaju Ive Gregurevića, legendarnog hrvatskog glumca, 8. siječnja 2019. godine, obitelj, kolege, prijatelji i brojni mještani Donje Mahale oprostili su se od velikana čija je karijera ostavila neizbrisiv trag u hrvatskoj kinematografiji. Pokopan je na mjesnom groblju Karaula, u svom rodnom mjestu, gdje je prošao prve korake života i zavolio glumu.

Osim što je iza sebe ostavio impresivnu glumačku ostavštinu, Ivo Gregurević bio je i otac. Njegov sin, Marko Gregurević, rođen 1979. godine iz prvog braka, prošao je teške trenutke borbe s ovisnošću o opijatima. Upravo zbog sinovih problema, Ivo je godinama aktivno sudjelovao u edukativnim projektima, poput predstave "Život može biti lijep", koju je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta izvodio po školama kako bi mlade upozorio na opasnosti droga.

Marko Gregurević

Na prvu godišnjicu očeve smrti, Marko je u njegovo ime preuzeo Počasnu medalju grada Zagreba, koju mu je posthumno dodijelio Milan Bandić. Tom je prilikom emotivno govorio o svom odnosu s ocem. "Ne mogu zamisliti da ga neću vidjeti, vjerojatno kao i svatko tko je izgubio roditelja, naročito taj prvi period, ta prva godina. Ponosan sam zbog svega što je napravio i što je ostavio iza sebe", izjavio je tada.

Marko Gregurević

Marko je otkrio kako je Ivo bio kao otac. "Dosta je bio strog što se tiče apsolutno svega, no u toj svojoj strogosti dosta je on meni dopuštao. Mi nismo baš u životu živjeli skupa i uvijek sam imao taj oslonac da ako mi nešto šteka, tata bi mi to riješio", prisjetio se jednom prilikom.

Ivo Gregurević nije bio poznat samo po svojim ulogama, već i po burnom privatnom životu. Nakon razvoda, bio je u dugogodišnjoj vezi s glumicom Dubravkom Ostojić, a kasnije se u svojim 50-ima zaljubio u pokojnu Dolores Lambašu, koja je bila 29 godina mlađa od njega. Posljednja ljubav u životu Ive Gregurevića bila je Sandra Veber, voditeljica Službe prevencije Ravnateljstva policije. Njih dvoje spojio je upravo projekt edukacije o štetnosti droga, kojem se Ivo posvetio zbog sinove borbe s ovisnošću.

