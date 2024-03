Naša vatrena navijačica i influencerica Ivana Knoll (31) pozirala je u krevetu te pokazala kako izgledaju njezina jutra u Miamiju.

Knoll je ležala na jastuku i poželjela fanovima dobro jutro uz pjesmu repera Kanyea Westa (46) "Good morning".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Dobro jutro moji gumeni medvjedići", napisala je.

Influencerica je zatim omotana pokrivačem zaplesala na krevetu uz pjesmu Doechii "What It Is".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

Nakon ugodnog početka dana, Ivana se zaputila na plažu u sunčanom Miamiju.

Foto: Instagram Foto: Instagram

Podsjetimo, Knoll je nedavno kupila stan u Miamiju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Upravo sam kupila svoj prvi stan u Americi. Još nije vila, ali je moj i naporno sam radila za to! Zauvijek sam zahvalna svojem ocu koji me je od malena odgajao da budem neovisna", napisala je Ivana u objavi na Instagramu.

Ivana je nedavno prekinula 13 godina dugu vezu s Antom, direktorom istarske tvrtke koji se bavi nekretninama. Tužnu vijest podijelila je na društvenoj mreži.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Foto: Instagram

"Nakon 13 godina u vezi, nije loše biti slobodna", poručila je Knoll. "Ništa se nije dogodilo, hvala Bogu. Život nas je promijenio, ali on će uvijek biti moj broj jedan, moja najveća ljubav. I znate, nekad se nešto ne može ponoviti. Uvijek ću ga čuvati u srcu i držati njegova leđa", napisala je.

POGLEDAJTE VIDEO: Tajanstvena bila, tajanstvena ostala! Jokerica zbunila detektive: "Mojmira Pastorčić, Ivana Knoll ili Sonja Kovač?"