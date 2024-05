Princ Harry i Meghan Markle izrekli su svoje sudbonosno da 19. svibnja 2018. godine, a sada se bliži njihova šesta godišnjica braka. Proslava bi mogla biti prilika da poprave odnose s kraljevskom obitelji, rekao je izvor za The Mirror.

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa oduševili su naciju bajkovitim vjenčanjem 2018. godine, a godišnjicu će najvjerojatnije obilježiti iza zatvorenih vrata.

Harry i Meghan iznenadili su javnost kada su odstupili s kraljevskih dužnosti i preselili se u Ameriku 2020. godine. Tada je zahladio odnos između njih i ostalih članova kraljevske obitelji, a da stvar bude gora, odnos su pogoršali dijeljenjem nimalo laskavih detalja o kraljevskoj obitelji u dokumentarcu, memoarima i intervjuu s Oprah Winfrey.

Bivši kraljevski batler Grant Harrold, koji je radio za kralja Charlesa sedam godina, predvidio je da će par proslaviti ovu godišnjicu privatno. Za Fruity Slots je rekao: "Proslava će vjerojatno biti iza zatvorenih vrata, možda večera s prijateljima ili samo njih dvoje. Možda će rekreirati večeru s pečenom piletinom koju su imali one noći kad su se zaručili u kolibi u Windsoru."

Harry je pravi džentlmen

Grant je također otkrio da je Harry jako romantičan.

"Princ Harry je uvijek bio vrlo romantičan. Kad je išao na spojeve, bio je jako drag i pravi džentlmen. Vrlo je tradicionalan i romantičar u srcu", rekao je batler.

"Obično kraljevska obitelj ne shvaća olako godišnjice braka te znamo vidjeti i objave na društvenim mrežama. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li se to dogoditi i ove godine. Ako to ne učine, to još jednom pokazuje koliko su podijeljeni, a ako se dogodi, onda to doživljavam kao ruku pomirenja."

Foto: Profimedia Princ William, Kate Middleton, Meghan Markle, Princ Harry

