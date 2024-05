Meghan Markle i princ Harry osnovali su zakladu pod nazivom "Archewell", no do problema je došlo s kašnjenjem u preuzimanju obveza, tj. plaćanja duga, pa su morali stati s radom. Sada je Paxe Six otkrio da su se vojvode od Sussexa vratili poslu.

"Marljivo smo istražili situaciju i možemo potvrditi da Zaklada "Archewell" ostaje u potpunosti usklađena i u dobrom stanju. Dospjela plaćanja izvršena su promptno i u skladu s procesima i procedurama Porezne uprave. Nadalje, svu potrebnu dokumentaciju zaklada je podnijela bez pogreške ili pogrešnog postupka", rekao je glasnogovornik za Page Six u izjavi od utorka.

Kako tvrdi Paxe six, Harry, Markle i ostali glavari Archewella bili iznenađeni viješću. Iako su brzo djelovali kako bi ispravili situaciju, kasnilo im je rješavanje problema zbog putovanja Sussexovih u Nigeriju.

Iznos duga bio im je oko 200 dolara, ne uključujući zatezne naknade.

'Nema dobru reputaciju'

Podsjetimo, u ponedjeljak je kalifornijski registar dobrotvornih organizacija i prikupljanja sredstava, njihovu zakladu proglasio "delikventom" te im naredio da prestanu prikupljati i trošiti novac.

Prema službenom pismu glavnog državnog odvjetnika, Roba Bonte, par i njihov tim nisu podnijeli potrebna godišnja izvješća i naknade za obnovu" za Archewella.

Foto: Profimedia Princ Harry i Meghan Markle

"Organizacija koja je navedena kao delinkvent nema dobru reputaciju i zabranjeno joj je sudjelovanje u ponašanju za koje je potrebna registracija, uključujući prikupljanje ili isplatu dobrotvornih sredstava. Organizacija također može biti podvrgnuta kaznama, a Registar joj može suspendirati ili opozvati registraciju", stoji u dopisu.

U početku je rečeno da je par podnio zahtjev za produljenje. Kasnije su otkrili da je poslan državnom odvjetništvu nije zaprimljen, pa je izdan novi.

