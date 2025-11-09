Ova žena mogla je biti Prva dama New Yorka: Odbila ga na aplikaciji za upoznavanje, evo zašto

Jedna odluka na aplikaciji za upoznavanje postala je viralna priča koja povezuje privatni život i politiku. Jedna korisnica X-a(bivši Twitter) je na istoimenoj društvenoj mreži ispričala je kako je prije nekoliko godina odbila spoj s muškarcem koji je sada izabran za gradonačelnika New Yorka, Zohranom Mamdanijem.

Kako je rekla, razlog je bio njegova visina, a njezino su priznanje mnogi u komentarima ispod objave TikToku nazivali promašajem stoljeća.

Naime, na X-u je napisala da na aplikaciji Hinge nije odgovorila na poruku Zohranu Mamdaniju jer je na njegovom profilu stajalo da je visok 178 ili 180 centimetara, što je ona smatrala preniskim.

Promašaj stoljeća?

Dodala je da je barem bio iskren u opisu visine. Objavu je pratilo mnogo komentara, a korisnici su je prozvali "promašajem stoljeća"

"Na profilu je pisalo da je visok 180 ili 178 centimetara, ali ja sam znala sam da to vjerojatno znači da je visok oko 175 centimetara",stoji u objavi na X-u.

Fumble of the century pic.twitter.com/3eKmlL02eP — naomi (@lachancenaomi27) November 5, 2025

Dok je jedna žena odbila Mamdanija, druga je na istoj aplikaciji pronašla budućeg supruga. Riječ je o Rami Duwaji, današnjoj supruzi gradonačelnika New Yorka. Par se upoznao 2021. godine, a dugo su skrivali vezu zbog njegove političke karijere. Zaručili su se u listopadu 2024., a vjenčali početkom 2025. u New Yorku, nakon tradicionalne nikah ceremonije u Dubaiju.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: 'Divlje pčele' osvojile publiku: Čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati