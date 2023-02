Glumica Cybill Shepherd imala je 22 godine kada je prvi put srela Elvisa Presleyja, nakon što je stekla slavu zahvaljujući ulogama u The Last Picture Show i The Heartbreak Kid 1970-ih. Elvis je zatražio sastanak s njom kad je čuo da je ona u Memphisu, a jedna je stvar vodila drugoj, o čemu je Cybill bila vrlo otvorena.

Elvis odbijao oralni seks

Pišući u svojoj autobiografiji Cybill Disobedience, zvijezda je progovorila o tome kako je Elvis odbio oralni seks s njom.

U poglavlju Bijeli dječaci ne jedu... napisala je: "Morala sam ga naučiti kako se to radi. Ima i gorih stvari kojima se može naučiti čovjeka!"

Njihova je romansa ipak bila kratkog vijeka, za što je Cybill okrivila Elvisovu naviku prepisivanja lijekova na recept. To nije jedini put da je Cybill govorila o njihovoj kratkotrajnoj vezi, kao što je rekla 1998.: "Bila je mitološka. Izgledao je sjajno i mirisao je sjajno - stvarno je."

Nisu čekali 90 dana

Zatim je 2000. rekla televizijskom voditelju Larryju Kingu: "Neki dan mi je netko postavio pitanje 'Je li Elvis bio pomalo djetinjast?', a ja sam odgovorila: "Pa, u najboljem smislu, bio je briljantan, zabavan i srdačan."

Cybill ipak nije jedina osoba koja je komentirala njihov seksualni život s Elvisom jer je njegova bivša supruga Priscilla Presley govorila kako je odbio seks s njom nakon što su dobili kćer.

Elvis i Priscilla također nikada nisu spavali zajedno dok se nisu vjenčali, ali Cybill je rekla: "Ako sam sredila tipa, neću čekati 90 dana. Nismo toliko čekali. "Otišla sam u Graceland i pojela pržene sendviče s bananama, a iduće sam se noći vratila i nisam vidjela njegovog tatu i sve je bilo cool."

Rekla je i da je Elvis volio da djevojke nose bijele gaćice, no ona je to odbila. Vjeruje se da je Cybill mislila na Elvisovu navodnu fascinaciju nevinošću mlađih djevojaka. Priscilla je imala samo 14 godina kada su se ona i Elvis prvi put sreli, piše Daily Star.