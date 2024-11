Ova Bosanka hvalila se da je Beckhamova ljubavnica: Cijena noći s njom i do 10.000 eura

Irma Nici (40), Bosanka rođena u Tuzli, dospjela je u svjetske medije nakon tvrdnje da je bila ljubavnica umirovljenog nogometaša Davida Beckhama (49). Nici je svoje tvrdnje prvi put iznijela 2010. godine u razgovoru za britanski tabloid News of the World, navodeći detalje o navodnim susretima s Beckhamom, suprugom modne ikone Victorije Beckham (36), a kako je tada tvrdila, viđali su se u luksuznim hotelima u New Yorku i Londonu te su tijekom 2007. godine pet puta proveli noć. U vrijeme kada je izbio skandal s Beckhamom, Irma je imala je 26 godina i radila je kao eskort dama u New Yorku te je kao elitna djevojka kakvom se predstavljala, naplaćivala svoje usluge i do 10.000 eura po noći.

David Beckham, tada 35-godišnji nogometaš Los Angeles Galaxyja, odmah je oštro demantirao sve navode. Njegov glasnogovornik izjavio je da su optužbe potpuno neistinite i totalno smiješne. Beckham je tvrdio da nikada nije ni upoznao Irmu Nici, a kamoli imao aferu s njom te je pokrenuo tužbu protiv In Touch Weeklyja i Irme Nici, tražeći odštetu od 25 milijuna dolara zbog klevete i nanošenja emocionalne štete. Ovo je bio neuobičajen potez za slavnu osobu njegovog statusa, što je pokazalo koliko ozbiljno je shvatio ove optužbe.

Beckham podnio tužbu

Beckhamova profesionalna karijera nije pretrpjela značajnije posljedice. Nastavio je igrati za LA Galaxy i predstavljati Englesku na međunarodnoj sceni. Međutim, skandal je nesumnjivo utjecao na njegov imidž i izazvao neugodnosti u njegovom privatnom životu. Victoria Beckham, Davidova supruga i bivša članica grupe Spice Girls, javno je stala uz svog supruga, a prijatelji bliski paru izjavili su da Victoria nije ni na trenutak posumnjala u Davidovu vjernost. Par je pokazao koliko skandal nije narušio njihov odnos tako što su se pojavili u javnosti ruku pod ruku neposredno nakon izbijanja skandala.

Što se tiče Beckhamove tužbe, u srpnju 2011. godine, američki savezni sudac odbacio je njegovu tužbu protiv In Touch Weeklyja. Sudac je presudio da je priča o navodnoj aferi zaštićena Prvim amandmanom američkog Ustava koji garantira slobodu govora.

Ova odluka je bila značajan udarac za Beckhama u njegovoj pravnoj bitci. Nakon početnog medijskog interesa, Irma Nici je brzo pala u zaborav. Pokušala je kapitalizirati na svojoj kratkotrajnoj slavi pokretanjem vlastite web stranice, ali bez značajnijeg uspjeha. Njezino trenutno prebivalište i aktivnosti nisu poznati javnosti.

Podsjetimo, Par je zajedno već više od 20 godina i imaju četvero djece: Brooklyna (25), Romea (22), Cruza (19) i Harper (13). Njihov odnos često se navodi kao primjer uspješnog celebrity braka koji je preživio brojne izazove.

