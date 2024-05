Umirovljeni engleski nogometaš David Beckham je prije nešto više od dva tjedna proslavio rođendan svoje supruge, Victorije Beckham (50), a danas je red na njemu da proslavi svoj, 49. rođendan.

Povodom njegova rođendana, donosimo neke zanimljivosti o nogometnoj legendi.

Od navodne afere s Rebeccom Loss do opsesivno kompulzivnog poremećaja i veličine njegovog spolnog organa. Sve su to teme za koje su mediji bili jako zainteresirani, a o istima su govorili i sami Victoria i David u svojem dokumentarcu.

David i Victoria započeli su vezu 1997. nakon što je ona prisustvovala utakmici Manchester Uniteda. Zaručili su se 25. siječnja 1998., a vjenčali 1999. Imaju četvero djece, Brooklyna, Romea, Cruza i Harper Seven.

Bivša članica pop grupe Spice Girls, Victoria Beckham se na početku veze s Davidom viđala na parkinzima. Ne zvuči romantično? Victoria se ne slaže te je otkrila da su parkirališta bila njihovo omiljeno mjesto.

David se s druge strane našalio kao je njihovo mjesto sastajanja u to vrijeme bilo, kako kaže, elegantno.

Foto: Profimedia

Prevario je Victoriju?

Ipak, iako se njihov 25 godina dugi brak u očima javnosti činio savršen, Victoria je prvi put prošle godine progovorila o navodnoj aferi Davida i Rebecce Loos u dokumentarnoj seriji "Beckham".

"To je bilo najnesretnije razdoblje mog života”, prisjetila se.

Skandal je prvi put izbio 2004. kada je Davidova osobna asistentica Loos javno tvrdila da je imala aferu sa sportašem nakon što se on preselio u Španjolsku kako bi igrao za Real Madrid, ostavivši svoju ženu s kojom je bio četiri godine u Engleskoj s njihovim malim sinovima.

To je uzdrmalo njegov brak s Victorijom.

Foto: Profimedia Rebecca Loos

Rebecca tvrdi da joj se David nekoliko puta udvarao, a iako je ona to isprva odbijala, na kraju je posustala, piše Page Six.

"Victoria mi je sve. Vidjeti je povrijeđenu bilo je nevjerojatno teško, ali mi smo borci i u to vrijeme smo se morali boriti jedno za drugo, morali smo se boriti za našu obitelj", objasnio je. Unatoč Davidovom poricanju, Loos je ostala pri svojim tvrdnjama.

Veličina njegova spolnog organa

Prebrodili su to i izašli iz bračne krize jači nego ikada, a Victoria je jednom prilikom otkrila pikanterije o svom suprugu i time dala do znanja kako im ne manjka intimnih odnosa, ali i veličinu njegovog spolnog organa.

Godine 2008. David je osvojio svijet manekenstva svojim dobrim izgledom i nevjerojatnim trbušnim mišićima dok je njegovo polugolo tijelo prikazano na jumbo plakatima diljem svijeta. Nije nosio ništa drugo osim uskih bokserica Emporio Armani.

"Ponosna sam što još uvijek imam jako dobar seksualni život s Davidom. On je vrlo proporcionalan… Ipak, ima ogroman. Ima. Možete to vidjeti u reklamama. Sve je to kao ispušna cijev traktora!", otkrila je Victoria.

Veliki humanitarac

Beckham koji je u svibnju 2013. s 19 velikih trofeja otišao u mirovinu nakon više od 20 godina karijere je, osim divnog muža i oca, ujedno i veliki humanitarac. David je bio ambasador UNICEF-a u Velikoj Britaniji, humanitarne i razvojne pomoći za djecu.

Također podržava "Malaria No More", globalnu inicijativu za okončanje bolesti i "Together band" koja prikuplja sredstva za projekte zdravstvenog obrazovanja.

Koliko je veliko njegovo bogatstvo?

Zajedničko bogatstvo Davida i Victorije navodno je dosegnulo brojku od milijardu dolara zahvaljujući njezinom modnom carstvu, njegovoj zaradi vezanoj uz nogomet i njihovim raznim ugovorima.

Ona je vlasnica Victoria Beckham Ltd, dok David ima tri tvrtke: Footwork Productions, Beckham Brand Holdings i DB Ventures Ltd.

Koliko ima tetovaža?

Njegovo tijelo je prekriveno s gotovo 80 tetovaža te je većina njih posvećena njegovoj obitelji.

Beckhamov tattoo majstor Mark Mahoney rekao je da zvijezda ne osjeća bol i da mu je David savršen klijent.

"On je jedini koji ne osjeća bol. Sjedi mirno i idealna je mušterija."

Bolesti i strahovi

A što je sa zdravljem? U dokumentarcu "Beckham" je govorio o opsesivno kompulzivnom poremećaju od kojeg boluje.

"Ja ovdje tako dobro čistim da nisam siguran da to moja žena zapravo baš cijeni, iskreno. Dok su svi u krevetu noću, tada idem okolo po kući, čistim svijeće, palim svjetla na pravu postavku, pazim da je posvuda uredno'', objasnio je Beckham. Istaknuo je da mrzi kada siđe u kuhinju ujutro i vidi svugdje po njoj posuđe, a priznao je da ga umori čišćenje svijeća.

"Režem vosak za svijeće, čistim staklo, tu i je moja mržnja prema ljubimcima, dim oko unutrašnjosti svijeće… Znam, čudno je", ispričao je.

Također pati od ornitofobije, što je strah od ptica.

Beckhamovo omiljeno jelo

Davidovo omiljeno jelo je istočnolondonska poslastica od pite i pirea s prilogom od žele jegulja. Dok je živio u Parizu, nigdje ga nije mogao pronaći pa je tražio da mu se dostavlja u hotel.

Isto je radio i dok je igrao za Real Madrid.

Dobar je s članovima kraljevske obitelji

David i njegova supruga Victoria su godinama povezani s kraljevskom obitelji. Druže se između ostalog s princezom Kate i princom Williamom, kao i njegovim bratom Harryjem.

Bili su i na njihovom vjenčanju 2011. te bili počasni gosti na prijemu kod kraljice Elizabete II.

''To je jedan vrlo zdrav i normalan odnos. Kate i William su vrlo jednostavni i druželjubivi'', opisao je njihovo prijateljstvo jednom prilikom David.

Ipak, prijateljstvo Davida i Victorie s Sussexima je zahladiolo nakon što su najavili svoju odluku o povlačenju s kraljevskih dužnosti, a šokantni komentari koje je par iznio o kraljevskoj obitelji nakon odstupanja, samo su dodatno produbili udaljenost između njih.

Izvor je rekao Mail on Sundayu da je David bio "apsolutno bijesan" nakon što su optužbe navodno letjele tijekom napetog telefonskog razgovora između parova, a "sada je malo vjerojatno da će se pomiriti", tvrdi izvor.

Foto: Profimedia David Beckham i princ William

Mark Wahlberg ga je oštetio za osam milijuna funti…nekoć su bili prijatelji

David i holivudski glumac Mark Wahlberg su postali prijatelji nakon što se Beckham 2007. godine s obitelji preselio u Los Angeles. Tada je potpisao ugovor za pridruživanje "Major League Soccer strani LA Galaxy".

U studenom 2020. je pristao postati globalni ambasador australskog brenda "F45" kada je krenuo objavljivati svoje fotke na kojima vježba, koristeći brendiranu opremu u jednom od njegovih fitness centara.

Problem je nastao nakon što je propao Wahlbergov fitness brend koji je Beckham promovirao. David je zbog toga oštećen za osam milijuna funti.

Foto: Profimedia David Beckham i Mark Wahlberg

Podsjetimo, nedavno je i njegova supruga, Victoria Beckham proslavila 50. rođendan povodom kojeg je obitelji posvetila objavu na Instagramu.

"Obitelj je sve… Danas ne bih bila ovo što jesam bez mog prekrasnog muža, divne djece i roditelja!! pusa", napisala je u opisu objave.

