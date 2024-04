Engleska modna dizajnerica Victoria Beckham (50) i engleski nogometaš David Beckham (48) već godinama otvoreno govore o svojim nestašlucima, a ona je nedavno s fanovima dijelila pikantne videozapise svog supruga.

Jedan od njih bio je video u kojem vježba u kratkim hlačicama zbog čega su obožavateljice poludjele za njim. Nakon toga, Victoria je objavila još jedan vrući isječak Davida u toplesu dok mijenja žarulju te ponovno izazvala pravu internetsku buru. Čini se da plamen seksualne kemije još uvijek gori za par koji je u braku više od dva desetljeća.

Obožava voditi ljubav sa svojim suprugom

Victoria je ranije objavila da u krevetu nije imala želju nositi ništa osim rođendanskog odijela. Radije bi odabrala vruću strastvenu noć sa suprugom nego se lijepo naspavala.

Ranije ove godine obožavatelji su hvalili Victoriju jer je na Instagramu objavila video kako se divi pogledu.

Victoria je potajno snimala Davida u akciji. Video je snimljen u kućnoj teretani. Davida je tijekom vježbanja počeo oblijevati vrući znoj u uskim kratkim hlačicama, a ona mu se prišuljala, dok je u pozadini svirala pjesma "Love Machine".

Modna dizajnerica podijelila je snimku sa svojih 32,3 milijuna pratitelja i uz objavu napisala: "Jutarnji trening uz ovaj 'Love Machine", uz emoji koji plače i smije se. Naravno, internet je podivljao i zahvalio joj što im je uljepšala Božić.

Nastrana soba

Nije tajna da su David i Victoria imali nastranu sobu u prvom zajedničkom bračnom domu. Par je zajedno kupio svoju vilu u Hertfordshireu i brzo je prozvana Beckinghamska palača zbog svoje veličine.

Jedna spavaća soba u njihovom prostranom domu privukla je dosta pažnje nakon što je Victoria rekla da se može pohvaliti stropom s ogledalima i fascinantnim interijerima.

"Postoji soba poput budoara s uzorkom leoparda posvuda i stropom s ogledalima. Zatim je tu naša spavaća soba, koja je sasvim djevičanska i bijela, s velikim krevetom od starog hrasta s baldahinom", otkrila je Victoria tada.

Ponosi se veličinom Davidovog penisa

Godine 2008. David je osvojio svijet manekenstva svojim dobrim izgledom i nevjerojatnim trbušnim mišićima dok je njegovo polugolo tijelo prikazano na jumbo plakatima diljem svijeta. Nije nosio ništa drugo osim uskih bokserica Emporio Armani.

"Ogroman je. Ogroman je. Ogroman. Da tako izgledam i ja bih hodala ulicama u gaćicama", rekla je Victoria tada. Dodala je i kako je ponosna na seksualni život sa svojim suprugom.

"Ponosna sam što još uvijek imam jako dobar seksualni život s Davidom. On je vrlo proporcionalan… Ipak, ima ogroman. Ima. Možete to vidjeti u reklamama. Sve je to kao ispušna cijev traktora!", otkrila je.

