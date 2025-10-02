Otkriveno zdravstveno stanje Darka Lazića nakon prometne nesreće

Prošli tjedan, u blizini isključenja za Arenu Beograd, došlo je do sudara u kojem su ozlijeđeni pjevač Darko Lazić (33) i njegova supruga Katarina Lazić.

Prema pisanju Kurira, Lazić je upravljao Mercedesom u vlasništvu leasing kuće kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus javnog prijevoza. Srećom, u autobusu u tom trenutku nije bilo putnika, a za volanom je bio vozač R. M. (65) koji nije ozlijeđen.

Oglasila se kuma

Sada se oglasila Darkova kuma, pjevačica Andreana Čekić i otkrila kakvo je trenutačno zdravstveno stanje Darka Lazića.

''Dobro je Darko, hvala Bogu, kao i njegova supruga. Super su prošli, s obzirom na situaciju. Vidjeli ste kako izgleda automobil. On sada malo odmara od ozljeda, ima na glavi posjekotinu koju su odmah u bolnici sredili. Hvala Bogu, ništa više od toga. Živi su, zdravi, ne ponovilo se'', rekla je Darkova kuma, piše Kurir.

Prije nekoliko dana oglasio se i Darko Lazić.

''Izgubio sam kontrolu. Vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju i da se spominju nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu nikom ništa. Preživjeli smo. Moja supruga je dobro. Ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša i udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu i nitko nije povrijeđen. Svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine. Idemo dalje'', rekao je Darko za Blic.

