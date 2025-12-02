Otkriveno koliko je Marija Šerifović platila surogat majku: 'Ne radi se o robovlasništvu'

Pjevačica Marija Šerifović (41), jedna od najpoznatijih glazbenica na Balkanu, prije dvije godine postala je majka sina Maria zahvaljujući surogat majci u Sjedinjenim Američkim Državama. O procesu je tada otvoreno govorila, a sada je za Informer pjevačica Nada Obrić (77) iznijela nove pojedinosti o ženi koja je nosila Marijino dijete.

Obrić je otkrila da je surogat majka bila udana, obrazovana žena koja već ima svoje dijete te da je cijeli proces proveden pod iznimno strogim nadzorom i s maksimalnom brigom: „Ta žena je dobila sve moguće uvjete, ništa joj nije nedostajalo“, izjavila je.

Šerifović o predrasudama

Marija je u svojoj ispovijesti ranije govorila o predrasudama koje prate surogat majčinstvo, naglašavajući kako se u Sjedinjenim Državama radi o potpuno reguliranom i strogo kontroliranom procesu.

„Surogat majka imala je profesionalnu medicinsku skrb, masaže, čistačicu… Svaki dokument, svaki postupak bio je verificiran. Nema govora o iskorištavanju“, objasnila je.

Objavljeni troškovi cijelog postupka

Prema dostupnim podacima, Marija je za kompletnu proceduru izdvojila između 160.000 i 193.000 dolara. Detaljna struktura troškova uključuje:

20.000 – 30.000 USD za početne agencijske usluge

12.000 – 20.000 USD za pronalazak surogat majke

8.000 – 10.000 USD za pravne postupke

55.000 – 75.000 USD za naknadu surogat majci

25.000 – 35.000 USD za IVF postupke i transfer embrija

5.000 – 10.000 USD za prenatalnu skrb

5.000 – 10.000 USD za troškove poroda

2.000 – 3.000 USD za birokratske troškove, dokumentaciju i DNK testove

Programi često uključuju i dodatne, nestandardne troškove poput smještaja, putovanja i odvjetničkih usluga, ovisno o zemlji iz koje dolaze budući roditelji.

