Voditeljica Doris Pinčić Guberović uspješno je skrivala detalje trudnoće i poroda, pa se tek do sada znalo da je djevojčica rođena 5. rujna, dan prije 35. rođendana svoje majke. Story je saznao da su ona i suprug Davor Guberović dali svojoj kćeri jedno rijetko, ali prelijepo ime.

Doris se posvetila obitelji te je uzela višemjesečnu pauzu od pojavljivanja u javnosti, a ujedno je smanjila objave na društvenim medijima. Ipak, pojavila se kao moderatorica jednog panela o zdravlju kože u četvrtak.

Voditeljici se pridružila i glumica Lana Gojak Bajt, koja vodi sve popularniji podcast "Mame kod Lane".

Ponovo aktivna na društvenim mrežama

Podsjetimo, Doris iz prvog braka ima sina Donata i kćer Gitu, a u studenom prošle godine udala za menadžera Davora kod matičara u Zagrebu. O njihovoj vezi počelo se šuškati u veljači 2022. godine, kada su se skupa uspeli na Kilimanjaro.

Prije nekoliko mjeseci doznali smo da je omiljena voditeljica trudna. Nakon rođenja kćerkice, ponosni roditelji uspješno su od javnosti krili detalje o bebi. No, Story je doznao ime djevojčice. Malena se zove Divna.

Doris je nedavno na svom Instagramu podijelila objavu u kojoj je pozirala u kupaonici, koju krase neutralni tonovi. Ona je otkrila kako će ona i njen suprug krenuti u važnu kupovinu.

"Ja ću poklone za najdraže nabaviti na vrijeme, prije ludnice, bez gužve i to najvećim dijelom već ovaj tjedan. E sad, kako poklone sakriti do Božića da ih nitko ne nađe, to ne znam ni ja… Možda imate kakav savjet?", napisala je tada u opisu objave.