Otkriveni detalji vjenčanja Nike Perenčević i predsjednika HNS-a Marijana Kustića

Nakon višemjesečnih nagađanja i velikog interesa javnosti, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić (51) i poduzetnica Nika Perenčević (47) okrunili su svoju vezu brakom. Glamurozno vjenčanje, održano u petak, 20. ožujka 2026., u zagrebačkom hotelu Westin, okupilo je tristotinjak uzvanika iz samog vrha hrvatskog i europskog sporta, politike i poslovnog svijeta.

Elita na raskošnom slavlju u Westinu

Kristalna dvorana hotela Westin bila je savršena kulisa za jedno od najiščekivanijih društvenih događanja sezone. Elegantan ambijent, uređen u sofisticiranim bež tonovima s pomno biranim cvjetnim aranžmanima i stotinama svijeća, dočekao je brojna poznata lica. Uzvanike je na ulazu dočekivao sretan par, Nika Perenčević u modernoj i glamuroznoj vjenčanici te Marijan Kustić u klasičnom smokingu, a fotografije s vjenčanja možete pogledati OVDJE.

Među prvima su stigli Kustićevi najbliži suradnici, ali i ključni ljudi europskog nogometa. Slavlju su nazočili i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić sa suprugom Davorkom, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suprugom Jasnom i predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Zlatko Mateša s partnericom Blankom.

Uloga Kustićevog vjenčanog kuma pripala je Damiru Miškoviću, predsjedniku HNK Rijeka i dopredsjedniku HNS-a, dok je mladenkina kuma bila Iva Čović Rogić, kako piše Gloria.

Emotivni ples uz klapu Intrade

Cjelokupnu organizaciju večeri potpisuje agencija NTS events, koja je osigurala da svaki detalj bude besprijekoran.

Vrhunac emocija dogodio se tijekom prvog plesa mladenaca, za koji je glazbenu podlogu uživo izvela legendarna klapa Intrade. Njihova izvedba dirnula je uzvanike i stvorila intimnu atmosferu unatoč veličini događaja, a dugotrajan pljesak ispratio je Niku i Marijana s plesnog podija.

Simbolika klape Intrade posebno je značajna za par, jer su upravo na njihovom koncertu u zagrebačkoj Areni u prosincu 2025. godine prvi put javno potvrdili svoju vezu. Tada su, u društvu Zlatka i Davorke Dalić, izgledali opušteno i zaljubljeno, a njihove fotografije brzo su obišle medije, stavljajući točku na višemjesečna nagađanja.

Romansa koja je intrigirala od samog početka

Podsjetimo, ljubavna priča Nike Perenčević i Marijana Kustića od početka je bila pod povećalom javnosti. Glasine o njihovoj bliskosti krenule su još u ljeto 2025. godine, nedugo nakon što je potvrđen razvod Nike Perenčević od Emila Tedeschija mlađeg, s kojim ima sina. Pojedini mediji pisali su kako je Kustić već tada, tijekom boravka na Korčuli, Niku predstavljao kao svoju odabranicu.

Ovo je treći brak za Niku Perenčević, koja iz prvog braka ima tri kćeri. Marijan Kustić iza sebe ima brak s Riječankom Nensi Kustić. Nika slovi za jednu od najbogatijih Hrvatica. Kći je utjecajnog poduzetnika Mihajla Perenčevića, koji je izgradio poslovni imperij u poslovima s naftom, a njezina majka Sonja vlasnica je kultnog restorana Dan Tana’s u Los Angelesu, omiljenog okupljališta holivudskih zvijezda.

