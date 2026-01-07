Otkriven uzrok smrti Brigitte Bardot: Suprug iznio nepoznate detalje o njezinim zadnjim danima

Suprug glumačke legende Brigitte Bardot, Bernard d'Ormale, otkrio je da se slavna glumica prije svoje smrti 28. prosinca borila s karcinomom. Bardot, koja je preminula u dobi od 91 godine, bila je podvrgnuta dvjema operacijama te je posljednjih mjeseci trpjela jake bolove u leđima, piše People.

Bardot je mirno preminula u svom domu La Madrague u Saint-Tropezu. Njezin suprug, s kojim je bila u braku od 1992., ispričao je za francuski Paris Match detalje o posljednjim trenucima glumičina života, uoči sprovoda koji se održava danas, 7. siječnja.

„Nikada se nisam odvajao od nje. Bdio sam nad njom, uz podršku medicinskih sestara koje su diskretno dolazile svaki dan“, rekao je d'Ormale.

Posljednji dani s Bernardom

Prisjetio se i sitnih rituala koji su Bardot donosili utjehu: „Ujutro sam joj poslužio doručak koji je voljela. Poput djeteta, imala je svoju popodnevnu užinu – čaj s mlijekom i kroasan.“

Posebno je emotivno opisao i jutro njezine smrti: „Polusnuo sam pored nje. Sjeo sam kad sam je čuo kako izgovara ‘Pioupiou’, taj mali nadimak koji smo koristili jedno za drugo… i tada je sve bilo gotovo.“

„Mir i spokoj prekrili su joj lice. Ponovno je postala nevjerojatno lijepa, baš kao u mladosti. Ne biste vjerovali da je imala 91 godinu“, dodao je.

Posljednji ispraćaj i počasti

Vijest o smrti potvrdila je i Zaklada Brigitte Bardot, poručivši kako „s neizmjernom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsjednice“, ističući da je Bardot napustila prestižnu karijeru kako bi život posvetila borbi za prava životinja.

Bardot je ispraćena na privatnoj ceremoniji u crkvi Notre-Dame-de-l'Assomption u Saint-Tropezu, a nakon službe je, u krugu najbližih, pokopana na groblju s pogledom na Sredozemno more.

Od nje su se oprostili brojni obožavatelji i institucije. Turistički informativni centar Saint-Tropeza poručio je da će Bardot „zauvijek ostati povezana sa Saint-Tropezom, čija je bila najglamuroznija ambasadorica“.

Životna priča ikone i tamna strana slave

Brigitte Bardot za sobom ostavlja golemo, ali i složeno nasljeđe. Karijeru je započela kao tinejdžerski model, pojavivši se na naslovnici časopisa Elle s 15 godina. Planetarnu slavu donio joj je film „I Bog stvori ženu“ iz 1956., kojim je postala simbol francuskog filma i seks-ikona generacije.

Iz glume se povukla 1973., u dobi od 39 godina, i život posvetila aktivizmu za prava životinja. Godine 1986. osnovala je Zakladu Brigitte Bardot, jednu od najprepoznatljivijih organizacija za zaštitu životinja na svijetu.

Slava, međutim, nije došla bez posljedica. Bardot je otvoreno govorila o borbi s mentalnim zdravljem i teretom popularnosti. „Nekoliko puta sam zaista bila na rubu samoubojstva – čudo je što sam još živa“, priznala je u jednom intervjuu. Posljednjih godina njezino je ime pratilo i niz kontroverzi te pravnih postupaka zbog rasističkih i ksenofobnih izjava.

Unatoč tome, ostaje upamćena kao jedno od najprepoznatljivijih lica francuskog filma 20. stoljeća, žena koja je obilježila popularnu kulturu – i koja je svoje posljednje dane provela u tišini doma pokraj čovjeka kojeg je zvala „Pioupiou“.

