Brojni poznati Hrvati kao što su Dalibor Petko, Boris Kosmač, Katja Restović i članovi Opće opasnosti su smršavjeli zbog liposukcijske prehranu.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (54) je također smršavjela zahvaljujući liposukcijskoj dijeti zbog čega svojim izgledom plijeni pozornost gdjegod se pojavi.

Dalibor Petko rekorder u dijeti

Sarajevski nutricionist Kenan Mandra osmislio je plan prehrane, a ako se pridržavate njegovih jelovnika, brzi rezultati su zagarantirani.

Televizijski voditelj Dalibor Petko je rekorder kad je pitanju liposukcijska dijeta. Petko je u samo dva tjedna izgubio 10 kilograma i istopio 10 centimetara u struku.

"Probao sam razne dijete, no ova je sigurno najbolja. Gubitak kilograma vidi se iz dana u dan i to odmah motivira za dalje. Svako jutro probudio sam se s kilom manje", rekao je Petko, a poznato je i to da je na dijetu nagovorio i svog oca Stjepana koji je smršavjeo 26 kilograma.

I ostali su se oduševili rezultatima

Urednik i voditelj Boris Kosmač je s ovim režimom skinuo 12 kilograma u 45 dana. "Svoju težinu održavam upravo liposukcijskom prehranom koja me naučila kako jesti i kombinirati hranu te kako se ne prejedati", rekao je Kosmač. U režimu se odrekao specijaliteta koje je pretežno zamijenio shakeovima te jednim konkretnijim obrokom. "Liposukcijska dijeta temelji se na tri proteinska shakea te večeri koja se sastoji od proteina i povrća", otkrio je Kosmač.

I članovi benda Opća opasnost su zajedno izgubili 35 kilograma. "Kilogrami su išli dolje nevjerojatnom brzinom. Mijenjali smo baterije na vagi jer nismo vjerovali da je to stvarno funkcionira", rekao je Pero Galić jednom prilikom.

Bitne stavke dijete

Prehrana koja se temelji na liposukcijskoj dijeti, uz koju se može u dva tjedna izgubiti 7 do 10 posto tjelesne mase, temelji se na povećanom unosu masti i proteina te smanjenom unosu ugljikohidrata. Za vrijeme dijete se piju proteinski shakeovi, uzimaju aminokiseline te jedu isključivo zdrave namirnice, među kojima su meso, riba i povrće pripremljeni na mediteranski način.

U liposukcijskoj dijeti doručak i ručak zamjenjuju proteinski shakeovi raznih okusa uz dodatke prehrani (aminokiseline i biljna vlakna). Glavni je obrok večera koja se temelji na kuhanom povrću (npr. brokula, cvjetača, patlidžan), mesu (npr. janjetina, piletina) te ribi (npr. losos, tunjevina). Uz večeru je dopušteno jesti i razne salate (kupus, zelena salata, rajčica). Voće i ugljikohidrati strogo su zabranjeni.