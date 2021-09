Vođa Parnog valjka Husein Hasanefendić Hus u intervjuu za emisiju Drive Yammat FM-a progovorio je o svom odnosu s ikonom Novog vala 80-ih godina, frontmenom Azre Đonijem Štulićem.

Manje je poznata činjenica da je Đoni vrlo kratko bio član Parnog valjka. "Ne znam je li to bilo dva tjedna ili dulje. Probali smo zajedno raditi", rekao je Hus i dodao da je već umoran od priče o Đoniju.

'Đoni je veliko razočaranje'

"On mi je, na neki način, veliko razočaranje. To na ljudskom nivou bih mogao štošta reći, ali neću. Kad sam jedanput nešto rekao onda sam dobio po nosu od jednog našeg književnika koji je čak insinuirao vezano 'Kurvini sinovi' ili tako nešto", rekao je Hus.

"Ja sam njih čuo prije odlaska u vojsku. Čuo sam ih u Galeriji Studentskog centra, a to nije Azra, nego je bio Đoni s jednom ekipom, ne znam kako su se zvali. Ali su imali neku energiju i nešto sam prepoznao u tome što mi se dopalo. Odveo sam ih kod Trulog, koji se užasno bunio i rekao: 'Kaj si mi to doveo'. Jer on to nije razumio. Bio je dosta stariji od mene i na nečem drugom odrastao", kazao je i dodao da su snimili tada četiri snimke.

'Stajao je u ćošku i buljio u pod'

"Želio sam nešto s tim napraviti, međutim, zakačila me vojska. U Gospiću sam služio vojsku i slučajno čuo da je došao nekakav bend… I dalje ne znam kako su se zvali u tom trenutku, možda već Azra. Glavni vokal je bio Jurica Pađen. Đoni je svirao gitaru. Bio je očito fokusiran, stajao je u ćošku i buljio u pod", rekao je Hus.

"Jura je pjevao, a Đoni to nije mogao podnijeti", rekao je i dodao da kada se vratio iz vojske Đoni nije imao bend. "Tada smo se počeli nešto intenzivnije družiti. Dijelili smo puno svjetonazorskih momenata. Jako su mi se sviđali njegovi tekstovi i način na koji govori o stvarima", kazao je Hasanefendić.

"Njegov način pisanja tekstova i sama leksika su me se dojmili", kazao je o Štuliću. "Došla nam je ideja da probamo zajedno, ali to nije išlo. Imali smo sviračku razinu malo višu od onog što je on mogao pružiti. A mislim da je on osjećao potrebu da bude apsolutni frontman, što je krajnje legitimno", kazao je.

'Sad me ošamari'

Hus je producirao prvi sing Azre s pjesmama "A šta da radim" i "Balkanom", ali prvi album je producirao Drago Mlinarec. "Kad je Đoni snimao album, ja ga nisam producirao jer smo bili na turneji. Bili smo bend koji puno radi i termini se nisu poklopili. Drago je tu stradao ni kriv ni dužan. Đoni je težak za suradnju. Ja sam imao određeni autoritet kad sam ih producirao. I svirao sam na tim snimkama jer je on imao samo Leinera. Donekle sam imao većinsku kontrolu pa je to zvučalo kako je meni bilo u glavi i koliko sam mogao izvući iz toga. Mlinarec to nije uspio. Taj album je producirao Đoni", rekao je i potom prepričao scenu ispred kultne zagrebačke Zvečke.

"Stajao sam s Đonijem nakon objavljivanja tog albuma. Kritika je produkciju, naravno, sasjekla. Pojavio se Mlinarec, imao je raybanice, došao je ispred Đonija, skinuo raybanice, i rekao: 'Sad me ošamari'. Ovaj je ostao zbunjen i pitao: 'Pa što, pa što?'. Odgovorio mu je: 'Pa, se*eš. Znaš vrlo dobro da me nisi ništa htio poslušati kad smo radili'", prepričao je Hus i rekao da su uvijek bile borbe kada se radilo s Đonijem.

'Bog, on pa Beatlesi…'

Hasanefendić je nakon toga producirao još četiri Azrine pjesme. "Uspio sam prevladati i pobjeđivati u tim sukobima. Ako netko kaže da je to dobra ili loša produkcija, ja si to mogu pripisati. Jer je na kraju bilo ipak po mojem", kazao je Hus, a potom je drugi album Azre producirao Đoni.

"Polagano se pojavljuje pravi Đoni. Njegov sustav vrijednosti je: Bog, on, nije rečeno tko je prvi a drugi, pa su onda Beatlesi i više nitko", kazao je o Štuliću Hus. Podsjetimo, Branimir Đoni Štulić se početkom rata odselio u Nizozemsku i nikada se nije vratio u Zagreb gdje je postao legenda ovih prostora.