Glazbenik Branimir Johnny Štulić (68) za Index je prokomentirao stanje u glazbenoj industriji nakon pravomoćne presude Visokog upravnog suda koji je utvrdio da privatizacija Croatia Recordsa nije provedena regularno, jer vrijednost fonograma, originalnih snimki, nikada nije procijenjena.

On je Croatia Records godinama prozivao zbog neovlaštenog korištenja njegovih snimki, no kazao je kako nije upućen u taj postupak.

"Jugoton je nacionalizirana firma, on je već sam po sebi nelegalna firma. Sve je nelegalno. Ja mislim da je najbolje vratiti svakom svoje. Cijela ta industrija, kako oni to zovu, muzička industrija, to je sve bazirano na izvlačenju kapitala, to je reket, oni su oslobođeni bilo kakvih nameta, mogu raditi što hoće, zaštićeni su kao bijeli medvjedi, kao na primjer ZAMP. Ako ubiješ čovjeka, imaš prava, ali ovo ako ne platiš, gotov si odmah. To je sve prijeki sud. To nema veze s razumom, ali ima kad se radi o izvlačenju kapitala. Šibicarenje, samo umotano u celofan", kazao je Štulić za Index.

"To se ne može razmrsiti nikako jer od početka je bila pljačka. Nekad davno su se sporili što je revolucija, a što kontrarevolucija. I onda, poslije užarenih rasprava, došli su do zaključka da je to samo pitanje nadnevka. Sve je to isto, samo pitanje nadnevka. Stalno se ponavlja, kao lišće, svake godine padne, dođe i padne. Princip je isti", istaknuo je.