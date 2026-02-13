Drama oko Milice Todorović ne jenjava: Supruga zaprijetila objavom kompromitirajućih poruka?

Regionalni mediji i javnost ne prestaju brujati o situaciji u kojoj se našla pjevačica Milica Todorović (37), za koju se nedugo nakon porođaja doznalo da je sina dobila s navodno još uvijek oženjenim partnerom.

Sve je eskaliralo kada je njegova zakonita supruga, Lj. M., izašla u javnost ubrzo nakon što su se pojavile fotografije s proslave rođenja sina, na kojima je javnost prvi put mogla vidjeti kako on izgleda.

Šokantne tvrdnje supruge

Lj. M. tada je iznijela niz teških optužbi. Tvrdila je, među ostalim, da se njezin suprug nakon proslave rođenja djeteta vratio u njezin krevet, kao i da je razgovarala s Milicom, no da je pjevačicu zanimalo isključivo kada će se on razvesti.

Također je izjavila da smatra kako njezin suprug laže i nju i Milicu te da joj razvod nikada nije dao, unatoč svemu što se dogodilo.

Novi detalji i obiteljska drama

Izvor blizak obitelji sada je za Kurir otkrio nove detalje. Prema njegovim riječima, drama se ne stišava, a otac pjevačičina djeteta navodno prolazi kroz pravu agoniju zbog svoje još uvijek zakonite supruge.

"N. M. svim svojim prijateljima govori da od razvoda nema ništa, da su on i supruga u sjajnim odnosima i da su riješili sve obiteljske probleme. Ipak, to je daleko od istine. Lj. je i dalje bijesna zbog javnog poniženja koje joj je priredio. Njezina ispovijest šokirala je javnost, a navodno tek planira otkriti nove detalje afere koja je uzburkala regiju", tvrdi izvor.

Dodaje i kako je N., nakon što se doznalo za njegovu vezu s Milicom, nastavio živjeti u obiteljskom domu, iako mu je supruga rekla da odmah napusti kuću.

"Ona ne želi prijeći preko ove sramote. On je mislio da će uspjeti nekako izgladiti situaciju, ali ona ne odustaje od razvoda", navodi sugovornica.

Ultimatum i prijetnje objavom poruka

Situacija se dodatno zakomplicirala kada su mediji objavili da je N. navodno poslao trubače ispred zgrade na Novom Beogradu u kojoj Milica živi godinama.

"Lj. se malo smirila nakon što je javno iznijela svoju stranu priče, ali kad je pročitala da je poslao trubače ispred zgrade u kojoj Milica živi, ponovno je pobjesnjela. To je shvatila kao novi šamar u lice. Dala mu je rok do kraja tjedna da pokupi svoje stvari i ode iz kuće. On je odgovorio da to ne dolazi u obzir jer je kuća i njegova", tvrdi izvor.

Navodno mu je tada postavila ultimatum: ako ne ode, javno će jednoj medijskoj kući poslati sve njegove prepiske s Milicom do kojih je u međuvremenu došla.

"Tu ima raznog kompromitirajućeg sadržaja - snimki, fotografija i poruka. Kad bi to izašlo u javnost, tek bi nastao kaos. Zbog svega toga N. je u velikoj agoniji i pokušava na sve načine spriječiti daljnju eskalaciju, osobno i preko prijatelja", zaključuje sugovornica.

